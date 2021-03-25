تكنولوجيا: مايكروسوفت تستعرض الرموز الجديدة ل File Explorer في منصة Windows 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف معاينة الإصدار التجريبي من Windows 10 عن إعادة تصميم الرموز الخاصة بمجلدات File Explorer في منصة Windows 10.

بدأت عملاق البرمجيات خلال الفترة الماضية في إعادة تصميم رموز تطبيقات “Office suite”، ومن ثم إستمرت شركة مايكروسوفت في إعادة تصميم رموز التطبيقات الرئيسية مثل Calendar و Mail.

وتتضمن مجموعة التحديثات الجديدة إعادة تصميم File Explorer مثل رموز تطبيقات الصور، والمجلدات، وقائمة التحميل، ليتوافق تصميم الرموز في منصة Windows 10 بشكل كامل.

أيضاً تستهدف شركة مايكروسوفت بالتغيير الجديد في تصميم الرموز دعم المستخدم في التمييز بين التطبيقات المختلفة من خلال نظرة سريعة، كبديل للرموز المميزة باللون الأصفر.

كما تم تحديث رمز مجلد “Recycle Bin”، و” Local Disk “، ولقد أكدت مايكروسوفت على الإستمرار في تحديث الرموز في منصة Windows 10، كما قامت مايكروسوفت في إعادة تسمية “Windows Administrative” إلى “Start to Windows”، كما أضافت إختصارات جديدة للملفات.

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