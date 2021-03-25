شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى ايه اختبار سرعة الانترنت من جوجل وإزاى تستخدمه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم جوجل أداة بسيطة وسريعة ويمكنك الوصول إليها بسهولة عن طريق بدء بحث جوجل، تسمى باختبار جوجل لسرعة الانترنت التي تظهر السرعة بالميجابت في الثانية، ويحدد الاختبار سرعة الإنترنت لديك عن طريق قياس كمية البيانات التي يمكن أن تتحرك عبر اتصالك.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، إذا كنت تبحث عن تغيير مزود الإنترنت الخاص بك، أو تفكر في زيادة سرعة الإنترنت لديك، فمن الجيد أن تعرف أين تقف سرعة الإنترنت لديك حاليًا، وستساعدك هذه الأداة على فهم ما تريده وتحتاجه بشكل أفضل من خطة إنترنت جديدة.

كما أنه إليك ما تحتاج إلى معرفته لإجراء اختبار سرعة الإنترنت من جوجل:

1. انتقل إلى جوجل، وأدخل "اختبار سرعة الإنترنت" في شريط البحث.

2. في الجزء العلوي من الصفحة الأولى من نتائج البحث، في المربع المسمى "اختبار سرعة الإنترنت"، اضغط على الزر الأزرق "تشغيل اختبار السرعة".

3. ستظهر نافذة منبثقة تعرض ما يشبه عداد السرعة مشابهًا لما تراه في السيارة، انتظر إلى أن يقيس الاختبار أولاً سرعة التنزيل لديك بدلاً من سرعة التحميل، وسيستغرق حوالي 30 ثانية حتى يكتمل.

4. بمجرد الانتهاء من الاختبار، سيعرض اختبار سرعة الإنترنت من جوجل نتائجك مع تقييم سرعة الاتصال لديك، ويتم إعطاء نتائجك، وكلما زاد عدد الميجابت في الثانية، كان ذلك أفضل.

كما أنك قد ترى أيضًا قراءة "زمن الوصول"، وهذا مقياس لمدى سرعة حصولك على استجابة من الخادم الخاص بك، ويتم تقديمه بالمللي ثانية، أو مللي ثانية، وبخصوص هذا الأمر، فكلما انخفض رقمك، كان ذلك أفضل.