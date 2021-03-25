هبوط حاد في قيمة “البيتكوين”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 مارس 2021 05:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 25 - مارس - 2021 4:07 مساءً

هبطت قيمة “البيتكوين”، اليوم الخميس، بنسبة 10% إلى 51 ألف دولار، وفقا لما أظهرته التداولات.

و أظهرت بيانات موقع CoinMarketCap، الذي يحتسب متوسط سعر “البيتكوين” في أكثر من 20 بورصة، أن العملة الأكثر شهرة في العالم هبطت بنسبة 8.88% إلى 51562 دولار.

وجاء الهبوط بعد ارتفاع سجلته العملة أمس الأربعاء، حيث صعدت إلى مستوى 55 ألف دولار، بعدما أعلن رجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك إمكانية شراء سيارات “تسلا” الكهربائية في الولايات المتحدة بواسطة عملة “البيتكوين”، وذلك بحسب RT