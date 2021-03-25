تكنولوجيا: تقرير شاومي المالي يكشف عن إرتفاع في شحنات الهواتف الذكية في 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي عن تقريرها المالي للعام 2020، الذي كشف عن إرتفاع في شحنات الهواتف الذكية بنسبة 17.5% حيث حققت شحنات 146.4 مليون وحدة.

أكدت شركة شاومي على إرتفاع مبيعات الشركة من الهواتف الذكية المميزة إلى 10 مليون وحدة خلال 2020، كما كشفت العملاق الصيني عن إرتفاع عدد مستخدمي واجهة MIUI إلى 400 مليون مستخدم الآن شهرياً.

وتؤكد شاومي على أن الهواتف المميزة بمستوى تسعير أعلى من 300 يورو كانت السبب الرئيسي في إرتفاع شحنات الشركة من الهواتف الذكية في 2020، أيضاً إستطاعت شاومي أن تكون في المراكز الثلاثة الأولى للشركات المصنعة للهاتف.

ولقد ساهم في نمو شحنات شاومي السريع في الفترة الأخيرة تراجع شركة هواوي نتيجة لنقص الإمدادات الخاصة بإنتاج الهواتف الذكية، لذا إسطاعت شاومي أن تحقق نمو سنوي بنسبة 51.9%.

أيضاً أكدت شاومي على تحقيق إيرادات بقيمة 37.4 مليار دولار في 2020، حيث شغلت شحنات الهواتف الذكية النسبة الأكبر من الإيرادات بقيمة 23.2 مليار دولار أو بنسبة 62%.

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