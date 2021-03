تويتر تستكشف استخدام ردود فعل الرموز التعبيرية

دبي - يزن راشد - Per this survey I just took, Twitter is considering adding emoji reaction sets and downvoting. I think either of those might be what forces me off this site. pic.twitter.com/uEgtmrSk7F — john d moore (@jdm0079) March 18, 2021 منصة تويتر في تغيير جذري يمكن أن يغير الأمور، حيث أجرت استطلاعات رأي على مدار الشهر للحصول على معلومات حول الشعور حيال مجموعة أوسع من ردود فعل الرموز التعبيرية، على غرار ما تراه عبر فيسبوك.

وقال متحدث باسم تويتر عن الاستطلاع: نحن نستكشف طرقًا إضافية للناس للتعبير عن أنفسهم في المحادثات التي تجري عبر المنصة.

ويؤكد المتحدث أن بحث تويتر لا يزال في مراحله الأولى، وأشار إلى أن الرموز التعبيرية توجد بالإضافة إلى زر القلب الحالي، بدلاً من استبداله.

واقترح استطلاع تويتر بضع مجموعات مختلفة من ردود فعل الرموز التعبيرية، التي تشمل جميعها القلب، والوجه الضاحك مع الدموع، والوجه المفكر، والوجه الباكي الحزين.

واقترحت بعد ذلك بعض الاختلافات في هذه المجموعة الأساسية، حيث يمكن التعبير عن المشاعر إما من خلال الوجه المصدوم أو الرمز التعبيري الناري، أو حيث يمكن الإشارة إلى شعور الدعم إما بالرمز التعبيري للعناق أو رفع اليدين.

وتفكر تويتر في طريقة تتيح للمستخدمين الإشارة إلى الإعجاب أو عدم الإعجاب بالتغريدة إما بإبهام لأعلى أو لأسفل.

كما تفكر برمز 100 باللون الأخضر أو ​​الأحمر للإشارة إلى موافق أو لا أوافق أو رمز السهم الأخضر لأعلى أو رمز السهم الأحمر لأسفل.

وأظهرت أسئلة الاستطلاع أن تويتر على دراية بالتحديات التي تأتي مع تقديم ردود فعل الرموز التعبيرية التي قد توحي بمشاعر سلبية.

وسأل الاستطلاع المستجيبين كيف يريدون الاستفادة من التصويت السلبي أو عدم الإعجاب، وما إذا كانوا يستخدمون رد الفعل بدلاً من الرد على تغريدة، أو ما إذا كانوا يصوتون على التغريدات غير الملائمة أو المسيئة أيضًا.

كما سألت تويتر كيف يشعر المستخدمون إذا تم التصويت على تغريداتهم بالتصويت السلبي وما إذا كان ذلك يثنيهم عن التغريد في المستقبل، أو ما إذا كانوا يعتبرون ذلك بمثابة تعليقات بناءة حول المحتوى.

وبالإضافة إلى ذلك، سأل استطلاع تويتر المستخدمين عن كيفية عرضها، مثل ما إذا كان يجب أن تكون ردود الفعل السلبية مرئية.

وتدرك الشركة بوضوح أن إدخال ردود فعل الرموز التعبيرية يمكن أن يكون له تأثير كبير في كيفية تفاعل الأشخاص مع المحتوى، وربما قد يؤدي ذلك إلى انخفاض كبير في المحتوى إذا أصبح الناس قلقين بشأن التصويت السلبي.

وأصبح استخدام ردود فعل الرموز التعبيرية الموسع أكثر شيوعًا منذ ظهور ردود فعل الرموز التعبيرية عبر فيسبوك للمرة الأولى في عام 2015.

واعتمدت منذ ذلك الحين مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى استخدامها، مثل LinkedIn، وأضافت تويتر ردود فعل الرموز التعبيرية إلى الرسائل المباشرة العام الماضي.