تكنولوجيا: شاومي تستعد لعقد مؤتمر في 29 من مارس للإعلان عن هاتف Mi Mix

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة شاومي يوم 29 من مارس لإنطلاق حدث جديد لإطلاق أحدث إصدارات الشركة من سلسلة هواتف Mi Mix.

ينطلق حدث شاومي يوم 29 من مارس للإعلان الرسمي عن هواتف Mi 11 Pro وMi 11 Ultra، واليوم نشرت العملاق الصيني إعلان تشويقي جديد على Weibo أكدت من خلاله على الإعلان عن هاتف Mi Mix جديد خلال الحدث.

وتشير التوقعات إلى أن شاومي ستكشف النقاب خلال الحدث عن نموذج لهاتف Mi Mix جديد، كما كشفت تسريبات مصورة سابقة عن نموذج لهاتف Mi Mix يأتي بتصميم قابل للطي، أيضاً من المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار بعنوان “Mi Mix 4 Pro Max”.

ويعد هاتف Mi Mix أول إصدار في الهواتف الذكية يأتي بأبعاد تتخطى أبعاد 16:90 السائدة في الهواتف الذكية خلال هذا الوقت، حيث انطلق الهاتف بشاشة LCD بأبعاد 17:9، وحجم شاشة 6.4 إنش، كما تميز الهاتف بإطارات نحيفة جداً.

يذكر أن شامي قدمت هاتفها الأخير Mi Mix Alpha بتصميم شاشة تنحني إلى الجهة الخلفية من الهاتف، إلا أن هذا الإصدار لم ينتقل للإنتاج الضخم.

المصدر

اعلان





