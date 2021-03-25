شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق "سويوز-2" وعلى متنه 36 قمرا صناعيا بريطانيا للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن إطلاق صاروخ النقل "سويوز-2" بنجاح من مطار فوستوتشني، وهو يحمل 36 قمرا صناعيا بريطانيا من نوع OneWeb للاتصالات، حيث انطلق صاروخ النقل "سويوز-2" في الساعة 5.47 بتوقيت موسكو صباح يوم الخميس 25 مارس 2021 من مطار فوستوتشني الفضائي، وفي الساعة 5.57 انفصلت وحدة التعجيل مع الأقمار الصناعية عن المرحلة الثالثة من الصاروخ.

وفقا لما ذكره موقع "RT"، فإنه بعد وصول وحدة التعجيل لاحقا إلى مدار ارتفاعه 450 كيلومترا، بدأت عملية انفصال أقمار OneWeb الصناعية على تسع مراحل، في كل منها أربعة أقمار، وستنتهي هذه العملية في الساعة 9.39 بتوقيت موسكو.

وكان مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء قد صرح لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، بأنه من المقرر إجراء ثلاثة إطلاقات لأقمار OneWeb الصناعية من مطار فوستوتشني الفضائي في عام 2021 يحمل صاروخ النقل "سويوز" في كل منها 36 قمرا، ومن المقرر إطلاق المجموعة الثانية في 26 أبريل المقبل.

وتجدر الإشارة، إلى أن الاتفاق بين شركتي Arianespace وOneWeb ، كان يتضمن 21 عملية إطلاق صواريخ "سويوز" من مطارات بايكونور وفوستوتشني وكورو الفضائية، ولكن في سبتمبر 2020 تقرر تخفيض عددها إلى 19، وتم تنفيذ أربعة منها حتى الآن، وبلغ مجموع أقمار OneWeb التي حملتها صواريخ "سويوز" إلى الفضاء 110 قمرا.

ووفقا لدميتري روجوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" كان هذا خامس إطلاق في عام 2021، ومن المقرر أن يصل عددها هذا السنة إلى 29.