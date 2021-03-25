شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة المنافسة الهندية تأمر بالتحقيق فى سياسة خصوصية واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمرت لجنة المنافسة الهندية (CCI) بإجراء تحقيق في تحديث سياسة الخصوصية الذي أعلنته شركة WhatsApp المملوكة لشركة Facebook ، قائلة إن خدمة المراسلة انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار تحت ستار تحديث سياستها وفقا لما نقلته رويترز.

وقالت WhatsApp في يناير إنها تقوم بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها للسماح لها بمشاركة بعض بيانات المستخدم مع شركة Facebook الأم وشركات المجموعة الأخرى، مما أدى إلى رد فعل عالمي ضد تطبيق المراسلة بما في ذلك في أكبر أسواقها الهند.

وأبلغ واتساب هيئة مكافحة الاحتكار أن تحديث السياسة الذي سيصبح ساريًا في مايو، لم يثر أي مخاوف بشأن قانون المنافسة، وفقًا لنسخة من أمر مكافحة الاحتكار، قالت رويترز إنها اطلعت عليها.