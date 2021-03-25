شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أجهزة هواوي اللوحية MatePad وMatePad Pro تحقق رواجاً كبيراً في السوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك خلال الفترة الماضية تحقيق مكاسب كبيرة في سوق الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية في مصر، وذلك بعد طرحها للمجموعة المتميزة من أجهزتها اللوحية MatePad وMatePad Pro، والتي حققت رواجاً كبيراً في الأسواق مع تزايد الإقبال على شرائها بصورة كبيرة منذ إطلاقها في شهر أغسطس 2020. وهو النجاح الذي جاء نتيجة للمزايا التكنولوجية المتطورة والإمكانيات المتعددة، مما جعلها الاختيار الأمثل في سوق الأجهزة اللوحية.

وتأتي أجهزة HUAWEI MatePad وHUAWEI MatePad Pro اللوحية بميزات ذكية لتعدد المهام، والتي تغير طريقة تفاعل المستخدمين مع أجهزتهم بشكل أساسي، مثل ميزة Multi-Screen Collaboration والتي تتيح للمستخدمين توصيل هواتفهم الذكية من هواوي بالجهاز اللوحي واستخدام الجهازين بسلاسة في آنٍ واحد على شاشة واحدة ومشاركة البيانات الملفات بين الجهازين بسلاسة ودون عناء، وذلك في إطار حرص شركة هواوي على تقديم أفضل الخدمات وأحدث التقنيات لعملائها.

وقال السيد "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر: "إن نجاح سلسلة HUAWEI MatePad يأتي نتيجة لتصميمنا لتلك الفئة من الأجهزة بشكل يوفر للمستخدمين تجربة تدعم الإنتاجية العالية، وهو ما يلائم كافة احتياجات المستهلك. إن هواوي تدرك أهمية توفير أجهزة عالية الجودة تسمح بالعمل والدراسة عن بعد في ظل الظروف الحالية، وهو ما تعكسه سلسة HUAWEI MatPad متعددة المهام، والتي تمتاز بالعديد من المزايا التي تنافس الحواسب المحمولة. ويأتي هذا في إطار سعي هواوي لتوفير أحدث التكنولوجيا في هذه الفئة ضمن أجهزة ذكية تلائم احتياجات المستهلكين في السوق المصري."

وتقدم أجهزة MatePad اللوحية أداء قوي وذكي بفضل معالج Kirin 990 الرئيسي في جهاز HUAWEI MatePad Pro، ومعالج HUAWEI Kirin 810 في جهاز HUAWEI MatePad. هذا بالإضافة لهندسة NPU(وحدة المعالجة العصبية)التي طورتها لتوفير كفاءة طاقة متقدمة وقدرة حسابية مع أداء ذكاء اصطناعي مُحسَّن يوزع طاقة الحوسبة بذكاء. المعالج مجهز أيضًا بوحدة معالجة رسومات(GPU)من النوع Mali-G52 في HUAWEI MatePad Pro وHuawei MatePad، مدعومة بتقنية السرعة النفاثة لوحدة معالجة الرسومات(GPU Turbo)، ما يوفر أداءً مذهلاً حتى مع الاستخدام المكثف.

وتضم أجهزة HUAWEI MatePad بطارية ذات سعة كبيرة تبلغ 7250 ملي أمبير/ساعة، والتي تدعم ما يصل إلى 12 ساعة من مشاهدة فيديو متواصلة على الجهاز أو 7 ساعات9 من لعب الألعاب ثلاثية الأبعاد المثيرة شحنه مرة واحدة. ويعد جهاز HUAWEI MatePad Pro هو الجهاز اللوحي الأول من هواوي الذي يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، وحتى 7.5 واط من الشحن اللاسلكي العكسي. وبفضل تزويد الجهاز بخاصية الشحن السريع بقدرة 20 واط، يمكن استخدامه لمدة 3 ساعات أخرى عند شحنه لمدة 30 دقيقة فقط مع شاشات HUAWEI FullView Display، ومعالجى Kirin 990 وKirin 810 لأداء قوي مدعوم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

يأتي جهاز HUAWEI MatePad اللوحي بميزات ذكية لتعدد المهام تستفيد بشكل كامل من تقنية هواوي الموزعة لتغيير طريقة تفاعل المستخدمين مع أجهزتهم بشكل أساسي. لنأخذ ميزة العرض على عدة الشاشات Multi-Screen Collaboration كمثال، تتيح هذه الميزة للمستخدمين توصيل هواتفهم الذكية من هواوي بجهاز HUAWEI MatePad اللوحي واستخدام الجهازين بسلاسة في آنٍ واحد على شاشة واحدة. بعد عملية إقران بسيطة وبديهية، يمكن نقل الملفات عن طريق إجراء السحب والإفلات. تتم مشاركة الأجهزة الطرفية وقدرات الأجهزة بين الأجهزة المتصلة. هناك أيضًا HUAWEI APP Multiplier التي تعرض مثيلين من نفس التطبيق من خلال نافذتين تعملان بشكل مستقل. هذا مفيد في تطبيقات المراسلة النصية والدردشة، حيث يمكن للمستخدمين عرض جميع جهات الاتصال الخاصة بهم على نافذة واحدة ومحادثة نشطة على الأخرى.

وتعتمد أجهزة HUAWEI MatePad وHUAWEI MatePad Pro على منصة خدمات وتطبيقاتHuawei Media Services (HMS) بشكل كامل، والتي تضم متجر التطبيقات HUAWEI AppGallery. كما يضم HUAWEI AppGallery العديد من التطبيقات في مختلف الفئات مثل تطبيقات النقل ذكي وتوصيل الطعام، والعديد من تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية المبتكرة.