Beoplay HX .. سماعات الرأس الجديدة من Bang & Olufsen

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة Bang & Olufsen عن سماعات الرأس الجديدة Beoplay HX، التي تعمل على إلغاء الضوضاء، وتوفر ما يصل إلى 35 ساعة من عمر البطارية.

ويتم إطلاق سماعات الرأس باللون الأسود مقابل 499 دولار، لكن هناك نموذج أبيض قادم في نهاية شهر أبريل، ويتبعه نموذج باللون الأبيض والبني في شهر مايو.

وبسعر 499 دولار، تعد Beoplay HX من بين أغلى سماعات الرأس اللاسلكية المتاحة لإلغاء الضوضاء.

وتعد هذه الأسعار مألوفة بالنسبة لشركة Bang & Olufsen، حيث تأتي سماعات Beoplay H9 مقابل 499 دولار، كما لدى الشركة سماعات بلوتوث بقيمة 800 دولار.

ويتفوق عمر البطارية لمدة 35 ساعة تقريبًا على جميع المنافسين (وترتفع حتى 40 ساعة إذا قمت بإيقاف تشغيل ANC).

وتم تصنيف AirPods Max بسعر 549 دولار عند 20 ساعة فقط مع تشغيل ANC، في حين أن Sony WH-1000XM4 بسعر 350 دولار تستمر لمدة تصل إلى 30 ساعة.

أما الأجهزة الأخرى، مثل: Sennheiser Momentum 3 أو Shure Aonic، فقد تم تصنيفها لمدة 16 ساعة و 20 ساعة على التوالي.

وبالإضافة إلى عمر البطارية، فإن الشيء الآخر الذي تحصل عليه مقابل 499 دولار هو جودة البناء، حيث إن وسائد أذن Beoplay HX مصنوعة من جلد الحمل مع بطانة داخلية من الإسفنج المرن.

بينما تستخدم عصابة الرأس في بنائها جلد البقر والنسيج المحبوك، وتتميز أكواب الأذن نفسها بقرص من الألومنيوم محاط بغطاء بلاستيكي معاد تدويره، كما أن منزلقات الذراع من الألمنيوم.

وتعتبر باقي مواصفات Beoplay HX نموذجية، حيث يوجد منفذ USB-C للشحن، ومنفذ بقياس 3.5 ميليمتر للتوصيلات السلكية، وأزرار على كوب الأذن الأيمن والأيسر، وأيضًا عناصر تحكم باللمس على الجانب الأيمن.

وتدعم سماعات الرأس النسخة 5.1 من تقنية البلوتوث، وتحصل على aptX Adaptive و AAC و SBC بالنسبة لبرامج الترميز.

ويتم تضمين كل من Google Fast Pair و Microsoft Swift Pair لسهولة الاقتران مع المنصات الخاصة بهما، وتأتي سماعات الرأس مع كابل 3.5 ميليمتر في العلبة، على عكس AirPods Max.