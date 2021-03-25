Realme 8 Pro يأتي مع كاميرا بدقة 108 ميجابكسل

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة Oppo عن هاتف Realme 8 Pro، وهو جهاز اقتصادي يعد من أوائل الأجهزة التي تستخدم مستشعر سامسونج ISOCELL HM2 بدقة 108 ميجابكسل الجديد في الكاميرا الرئيسية.

وفي حين أن المستشعرات العالية الدقة المماثلة كانت أكثر شيوعًا في الهواتف ذات الأسعار المرتفعة، مثل Galaxy S21 Ultra، فإن هذا المستشعر مصمم للأجهزة المنخفضة التكلفة، مثل Realme 8 Pro.

ويشار إلى أن هذا المستشعر البالغة دقته 108 ميجابكسل ليس هو المستشعر نفسه المستخدم في Galaxy S21 Ultra أو حتى Galaxy S20 Ultra العام الماضي، بل إنه مستشعر أصغر – 1/1.52 إنش مقابل 1/1.33 إنش – مع 0.7 ميكرومتر بكسل.

ومع ذلك، فإنه يستخدم نهج binning نفسه لتحسين قدرات جمع الضوء من خلال الجمع بين وحدات البكسل المجاورة في صورة أقل ضوضاء بدقة 12 ميجابكسل.

ويدعم المستشعر أيضًا التكبير بقدرة 3x، وبالنظر إلى استخدام 12 ميجابكسل فقط من المستشعر الكامل، يتمتع الهاتف بقوة معالجة كافية لالتقاط ثمانية إطارات ودمجها في صورة نهائية واحدة.

ووفقًا لشركة realme، فإن النتيجة النهائية أفضل من صورة من كاميرا بعدسة بقدرة 3x.

وهناك وضع Super Nightscape المحدث ووضع Ultra Nightscape Video، كما يتوفر وضع Starry الآن لمقاطع الفيديو أيضًا (أول وضع من هذا القبيل عبر الهاتف).

ويمكن للهاتف التقاط 240 إطارًا (كل 15 ثانية على حدة) وتجميعها في مقطع فيديو مدته 8 ثوانٍ يُظهر حركة السماء ليلاً.

وتحتوي الكاميرا الفائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل على عدسة بفتحة f/2.25 ومجال رؤية 119 درجة، وهناك كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا بالأبيض والأسود بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويوفر Realme 8 Pro شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.4 إنشًا مع ذروة سطوع 1000 شمعة ومعدل أخذ عينات اللمس 180 هرتز ومعدل تحديث 60 هرتز.

وهناك معالج Snapdragon 720G وذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 أو 8 جيجابايت، ومساحة تخزين بسعة 128 جيجابايت، لكن إذا كنت بحاجة إلى المزيد، فإن المكان المخصص لبطاقة microSD عبر درج البطاقة الثلاثية يجعل التوسيع أمرًا سهلاً.

ويتضمن الجهاز بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 50 واط، وتعد بما يصل إلى 20 ساعة من مشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب غير المنقطعة أو 8 ساعات من اللعب.

ويمكن للشاحن المزود بقدرة 65 واط إعادة ملء نصفها في 17 دقيقة، بينما يستغرق النصف الآخر 30 دقيقة أخرى، مع ملاحظة أن الهاتف يشحن بقدرة 50 واط.

ويتميز الجزء الخلفي من الجهاز، الذي يأتي باللونين الأزرق والأسود، ببعض العلامات التجارية المكثفة لشركة Realme مع شعار الشركة Dare to Leap بأحرف فلورسنت كبيرة تضيء في الظلام.

ويتم طرح Realme 8 Pro للبيع في 31 مارس في المملكة المتحدة مقابل 279 جنيه إسترليني (نحو 380 دولار).