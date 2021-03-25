Slack تضيف القدرة على توجيه الرسائل للأشخاص خارج شركتك

دبي - يزن راشد - بدأت منصة سلاك Slack في طرح ميزة جديدة تتيح لأي شخص استخدام خدمة الرسائل المباشرة DM.

وتم الإعلان عن Slack Connect DM سابقًا في شهر أكتوبر، وتسمح الميزة لمستخدمي سلاك بإرسال رسائل خاصة للموظفين خارج الشركة.

وصممت الميزة للشركات التي تعمل مع شركاء أو عملاء، لكن يمكنك حتى استخدامها لمراسلة الأصدقاء في الشركات الأخرى.

وتعتمد ميزة DM الجديدة هذه على عمل سلاك مع Connect، الذي بدأ بالظهور العام الماضي.

وتم تصميم Slack Connect بشكل أساسي للسماح للشركات بالتعاون معًا من خلال القنوات المشتركة، والرسائل المباشرة عبر المؤسسات هي الجزء الكبير التالي من Connect.

وتعمل DM عن طريق إرسال رابط خاص لبدء محادثة وقد تتطلب موافقة مشرف سلاك اعتمادًا على كيفية قيام مؤسستك بإعداد سلاك.

ويمكن لمستخدمي Slack المشتركين الوصول إلى Slack Connect DM، وتقول الشركة: إنها تخطط لنشر هذا عبر جميع الفرق، بما في ذلك المستخدمين المجانيين، قريبًا.

وتعمل Slack أيضًا على طريقة جديدة لربط العديد من المؤسسات معًا لإنشاء شبكة أعمال خاصة.

ويتم إطلاق هذه الميزة في وقت لاحق من هذا العام وتشمل أدلة موحدة واكتشاف القناة والتطبيقات المشتركة.

واتخذت الشركة خطوات للتخفيف من مخاطر تشغيل مثل هذه المنصة دون حماية معتدلة مدروسة جيدًا بعد أن أصبحت Slack منصة للمراسلة العامة مع طرح الميزة الجديدة للمراسلة المباشرة عبر المؤسسات على نطاق أوسع.

وتقول الشركة ردًا على المخاوف من إمكانية استخدام الميزة لإرسال رسائل مسيئة أو مضايقات بسهولة نسبية: إنها تعمل الآن على تعطيل خيار إرسال رسالة إلى جانب الدعوة.

وبهذه الطريقة، إذا كان شخص ما يعرف عنوان بريدك الإلكتروني، فلن يتمكن من إرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى بريدك الوارد يحتمل أن تكون مسيئة.

وقالت: بعد طرح Slack Connect DM، تلقينا تعليقات قيمة من مستخدمينا حول كيفية استخدام دعوات البريد الإلكتروني لاستخدام الميزة لإرسال رسائل مسيئة أو مزعجة.

وأضافت: نحن نتخذ خطوات فورية لمنع هذا النوع من الإساءة، ونزيل القدرة على تخصيص رسالة عندما يدعو المستخدم شخصًا ما إلى Slack Connect DM.