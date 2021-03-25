شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول خريطة للحياة غير المكتشفة فى العالم تشمل 80% من الحيوانات المجهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشأ علماء من جامعة ييل أول "خريطة للحياة غير المكتشفة" في العالم، والتي ستساعد الخبراء على تتبع الأنواع غير المعروفة، حيث تكشف خريطة الحياة غير المكتشفة الأماكن التي من المحتمل أن تعيش فيها حيوانات مجهولة على الأرض، ويعترف العلماء بأنه لم يتم العثور على ما يصل إلى 80% من الأنواع.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد العلماء، أنه تم تحديد ما بين 10 و20% فقط من الأنواع من جانب العلماء، ومعظمها في البرازيل وإندونيسيا ومدغشقر.

كما أنه بسبب تغير المناخ وتدمير الموائل من النشاط البشري، يقول الفريق إنه سباق مع الزمن لتتبع الأنواع قبل أن تختفي إلى الأبد.

قال البروفيسور والتر جيتز، الباحث المشارك في الدراسة، إنه ليس هناك شك في أن العديد من الأنواع ستنقرض قبل أن نعلم بوجودها أو نفكر في مصيرها.

وتعد هذه الخريطة مهمة لأنها يمكن أن تساعد في اكتشاف التنوع البيولوجي والحفاظ عليه في جميع أنحاء العالم، كما تحول الدراسة التركيز من عدد الأنواع غير المعروفة الموجودة إلى أين وما هي؟

ويعد العثور على الأجزاء المفقودة من لغز التنوع البيولوجي للأرض أمر بالغ الأهمية لتحسين الحفاظ على التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم، ويعتمد التحليل على الموقع والنطاق الجغرافي وتواريخ الاكتشاف التاريخية وغيرها من الخصائص البيئية والبيولوجية لحوالي 32000 من الفقاريات الأرضية الموصوفة حتى الآن.

ولقد مكن الباحثين من استقراء أين وما هي الأنواع غير المعروفة من مجموعات الفقاريات الأربع الرئيسية التي من المرجح أن يتم تحديدها بعد، ويمكن أن يصل عددهم إلى حوالي 290،000، وفقًا للحسابات الحالية.

وتوقع الفريق، أن الحيوانات الكبيرة ذات النطاقات الجغرافية الواسعة في المناطق المأهولة بالسكان من المرجح أن تكون قد تم اكتشافها بالفعل، ومع ذلك، فإن الحيوانات الصغيرة ذات النطاقات المحدودة والتي تعيش في مناطق يصعب الوصول إليها أكثر عرضة لتجنب الاكتشاف حتى الآن.