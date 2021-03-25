شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بدون حضور زوكربيرج.. فيس بوك يعقد مؤتمره للمطورين F8 فى 2 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تعود شركة فيسبوك العملاقة للشبكات الاجتماعية لعقد مؤتمرها السنوى للمطورين، حيث سيعقد مؤتمر F8 السنوى للمطورين على فيس بوك هذا العام كحدث افتراضى ليوم واحد، وقد حددت الشركة المؤتمر فى 2 يونيو.

وبحسب موقع TOI الهندى، ففى العام الماضي، ألغت الشركة مؤتمر F8 أثناء المخاوف من فيروس كورونا، وفى منشور رسمي، قال نائب رئيس شراكات المنصات فى فيس بوك، Konstantinos Papamiltiadis، "نريد إعادة F8 إلى جذوره: مكان للاحتفال وإلهام ومساعدة المطورين على النمو، نحن متحمسون لتقديم تنسيق حدث جديد، تحديث F8، ستكون مرحلتنا الافتراضية مفتوحة للمطورين فى جميع أنحاء العالم وسيتم بثها مباشرة على صفحتنا على فيس بوك للمطورين فى 2 يونيو ".

وأضاف Papamiltiadis: "سنعرض أحدث أدوات المنتجات لمساعدتك فى البناء عبر مجموعة التطبيقات لدينا، بالإضافة إلى جلسات الغوص الفنية والعروض التوضيحية واللوحات - كل ذلك بهدف تمكين نموك".

وأخبر متحدث باسم فيس بوك موقع The Verge أن المؤتمر هذا العام لن يشهد حضور الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك مارك زوكربيرج على خشبة المسرح، وبدلاً من ذلك، سيقدم Papamiltiadis العرض الافتتاحي.

وأعلن موقع فيس بوك مؤخرًا أنه يخطط لتوسيع الوسائل التى سيتمكن من خلالها منشئو المحتوى من نشر إعلانات على نظامه الأساسي، مما يعنى فى الأساس أن المستخدمين سيشاهدون المزيد من الإعلانات، وفى منشور بالمدونة، قال Yoav Arnstein، مدير تطبيق Facebook App Monetization، إن فيس بوك سيسمح الآن لمنشئى المحتوى بكسب إيرادات من خلال Stories.