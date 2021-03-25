تكنولوجيا: فيس بوك يعلن إزالة ملايين المنشورات تتضمن معلومات خاطئة حول لقاحات كورونا

القاهرة - سامية سيد - أكدت دانى ليفر المتحدثة باسم منصة "فيس بوك"، عملاق منصات التواصل الاجتماعى، إزالة ملايين المنشورات التى تحتوى على معلومات خاطئة عن لقاحات فيروس كورونا المستجد على المنصة.

وأكدت "فيس بوك"، أنها تسعى لمجابهة التردد قبل الحصول على لقاحات كورونا، وذلك عبر توجيه مستخدمى المنصة بشكل منتظم إلى معلومات موثوقة من السلطات الصحية.

جاء ذلك بعد أن اتهم المدعون العامون فى 12 ولاية أمريكية شركتى "فيس بوك" و"تويتر" بعدم بذل جهود كبيرة لمنع مستخدمى المنصتين من نشر "معلومات كاذبة" تشير إلى أن لقاحات فيروس كورونا غير آمنة.

بدورها، أعلنت منصة "تويتر" عملاق التدوينات المصغرة أنها أزالت بالفعل ما يقرب من 22 ألف تدوينة مصغرة بخصوص فيروس كورونا.