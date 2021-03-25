شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "العناق" و "الصلاة".. أهم عمليات البحث خلال إغلاق كورونا على جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت جوجل بعض اتجاهات البحث التي امتدت خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، والذي أظهر المؤشرات الآتية، بلغت بعض المصطلحات الإيجابية مثل "أمل" و"عناق" و"صلاة" ذروتها في بحث جوجل في عام 2020، بالإضافة إلى نوبات الذعر من الوباء، وذلك على حساب كلمات مثل "حفلة" و"مهرجان" بفضل عملية الإغلاق التابعة لكورونا، فبعد مرور عام على بدء أول إغلاق لفيروس كورونا، .

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كانت عمليات البحث عن "الأمل" و"العناق" و"الصلاة" أعلى بشكل كبير في عام 2020 مما كانت عليه في معظم السنوات خاصةً "عناق"، حيث فقد الأشخاص فرصة الاقتراب من العائلة والأصدقاء.

كما ترسم النتائج صورة للحالة النفسية مع وصول عمليات البحث عن "نوبة الهلع" و"كيفية المساعدة" إلى مستوى جديد أيضًا.

كشفت بيانات الاتجاهات أن المصطلحات المتعلقة بالتواصل الاجتماعي والخروج شهدت انخفاضًا قياسيًا منخفضًا على مدار العام، مع بدء الإغلاق لأول مرة في مارس 2020، وتضمنت مصطلحات مثل "حفلة" و"مهرجان" و"تأشيرة سفر".

وتعبر زيادة عدد الأشخاص الذين يبحثون عن "جرو" و"شواء" و"كتب" و"حوض استحمام ساخن" عن الأشياء التي سعى المستخدمون إليها أثناء الوباء.

كما وجدت جوجل أنه على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية سؤال "متى سينتهي الإغلاق؟" تم البحث عنه في المملكة المتحدة بنسبة 165% أكثر من البحث عن سؤال "متى سينتهي فيروس كورونا؟".

أظهرت الدراسات أنه خلال الأيام الأولى من الإغلاق، كان الناس يجدون صعوبة في النوم، ولكن في نفس الوقت كانوا يعانون من أحلام بشكل أكثر كثافة.

وكشفت بيانات البحث هذا العام أن فيروس كورونا تصدّر قائمة مصطلحات البحث في معظم أنحاء العالم، مع ظهور أعراض فيروس كورونا أيضًا.

وتتعقب جوجل أيضًا الباحثين وأسئلتهم، وتجد "كيف تصنع قناع وجه؟" و"كيفية جعل معقم اليدين" يتصدر قائمة عمليات البحث عن الأسئلة، وشملت الأسئلة الأخرى كيفية صنع الخبز، واختبار فيروس كورونا، وكيفية قص شعرك.