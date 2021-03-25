6 روابط URL تساعدك في الوصول إلى صفحة الويب بدون عناء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 56 دقيقة

آخر تحديث: 25 - مارس - 2021 9:22 صباحًا

في بعض الأحيان أثناء تصفح الإنترنت ربما تكون معتادًا على وضع إشارة مرجعية على مواقع الويب المفضلة لديك لسهولة الوصول إليها لاحقًا، ولكن بدلًا من ذلك، يمكنك الوصول مباشرة إلى الصفحة في موقع الويب أو الميزة أو الإعداد الذي تريده من خلال روابط URL الصحيحة لتوفير الوقت والجهد بدلًا من البحث طويلًا في مواقع الويب من أجل ذلك.

إليك 6 روابط URL تساعدك في الوصول إلى صفحة الويب التي تريدها بسرعة:

1- إصلاح توصيات نتفليكس:

إذا كنت تجد صعوبة في معرفة عدد الحلقات التي شاهدتها لعرض تلفازي، فيمكنك استخدام هذا الرابط للتحقق من ذلك، وربما ستتمكن من معرفة سبب عدم صحة توصياتك أيضًا، ومن إذا كنت لا تريد شيئًا مما شاهدته سابقًا يؤثر على ما سيتم اقتراحه لك مستقبلًا فقم بحذفه من قائمة التوصيات الخاصة بك من خلال الضغط على علامة (X) الموجود في الجهة اليسرى من العنوان.

2- حذف التطبيقات المرتبطة بحسابك في فيسبوك:

لا شك أن تطبيقات الجهات الخارجية المرتبطة بحسابك في فيسبوك قد تقوم بجميع بياناتك بصورة منتظمة لاستخدامها أو بيعها لأطراف خارجية، لذا فمن الجيد مراجعة التطبيقات المرتبطة بحسابك بانتظام وحذف التطبيقات التي لا تستخدمها، ويمكنك الوصول مباشرة إلى الصفحة الخاصة بهذه التطبيقات عبر هذا الرابط دون الحاجة إلى المرور بالخطوات المعروفة سابقًا.

3- استعادة الملفات المحذوفة من دروب بوكس:

إذا قمت بحذف ملف عن طريق الخطأ في حسابك في (دروب بوكس) Dropbox فيمكنك استعادتها قبل حذفها نهائيًا بعد مرور المدة الزمنية المقررة – 30 يوم – لذا وبدلًا من المرور بالخطوات العديدة هذه يمكن الوصول مباشرة إلى مجلد الملفات المحذوفة عبر هذا الرابط واستعادة الملفات التي تريدها بسهولة، كما يمكنك استخدام هذا الرابط للوصول سريعًا إلى مجلد الملفات المشتركة في حسابك.

4- عرض وسوم إنستاجرام المفضلة لديك:

مع كثرة الوسوم (Tags) الموجودة في منصة مشاركة الصور إنستاجرام فقد تجد صعوبة في متابعة الوسوم المفضلة لديك، وإحدى الطرق التي يمكنك من خلالها الوصول إلى علامتك المفضلة، مثل: منتج ما أو حدث أو حتى مدينتك المفضلة هي عبر استخدام هذا الرابط للوصول سريعًا، كل ما عليك فعله هو تغيير اسم العلامة في شريط عنون الويب.

5- مشاهدة مقاطع الفيديو في قائمة الانتظار في يوتيوب:

إذا كنت تقوم بحفظ الكثير من مقاطع الفيديو في قوائك الانتظار في موقع يوتيوب، وترغب في مشاهدة مقطع أو مقطعين في كل مرة تتصفح فيها الويب، فيمكنك استخدام هذا الرابط للوصول مباشرة إلى المقاطع في حسابك ومشاهدة ما تريده دون الدخول إلى الموقع ثم البحث عن زر القائمة.

6- التحقق من سجل أماكنك في تطبيق خرائط جوجل:

يمكنك استخدام هذا الرابط للوصول مباشرة إلى المخطط الزمني في خدمة خرائط جوجل (Google Maps) ومعرفة جميع تحركاتك التي تم تسجيلها في التطبيق إذا قمت بمنح هذا الإذن سابقًا في التطبيق، حيث يمكنك استعراض الأماكن التي زرتها سابقًا.