حقيبة ظهر “ذكية” لمساعدة ضعاف البصر في المشي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

في خطوة من شأنها مساعدة ضعاف البصر على السير وحدهم ، تمكنت مجموعة من الباحثين الأمريكيين، من تطوير حقيبة ظهر تساعد في توجيه مرتديها إلى السير وحدهم وفهم محيطهم.

وتستخدم حقيبة الظهر كاميرا ”Luxonis OAK-D“ التي تحتوي على معالج يعمل بالذكاء الصناعي مع تقنية معالجة الصور ”Movidius“ من ”إنتل“.

وتحتوي الحقيبة أيضا على جهاز كمبيوتر خفيف الوزن مزود بوحدة ”GPS“.

وقال الباحثون في جامعة جورجيا، إن النظام الجديد يمكنه اكتشاف العوائق و إخبار مرتديها بمكانها من خلال الأوامر الصوتية، كما يمكنه أيضا قراءة إشارات المرور والإبلاغ عن ضرورة التوقف بجوار ممر المشاة أو إخبارهم بوجود حاجز أمامهم.

كما تم تزويد الحقيبة بسماعة بلوتوث تسمح لمرتديها بالتحكم في النظام بصوتهم، حيث يمكنهم وصف المناطق المحيطة أو حفظ مواقع ”GPS“ باسم محدد.

ورأى الباحثون أن النظام له مميزات متعددة من ضمنها أنه غير مزعج ولن يجذب الانتباه أثناء استخدامه في الأماكن العامة، ولكن الجانب السلبي يتمثل في حمل حقيبة ظهر في كل مكان.

ومن المرجح أن يكتشف الباحثون طريقة لتضمين هذا النوع من التكنولوجيا في زوج من النظارات الذكية في المستقبل القريب.