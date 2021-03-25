تكنولوجيا: صور مسربة لهاتف P50 Pro Plus تكشف عن تصميم جديد للكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن تصميم هاتف P50 Pro Plus المرتقب من هواوي، والذي يظهر بتصميم penta في الكاميرة الخلفية.

نشرت صفحة HoilNDI مؤخراً صور ثلاثية الأبعاد توضح تفاصيل تصميم هاتف هواوي المرتقب P50 Pro Plus، والذي يظهر باثتان من الوحدات الدائرية التي تتضمن إعدادات الكاميرة، بتصميم penta وعدسات periscope، مع عدسات بحجم أصغر في وحدة دائرية منفصلة، وثلاثة مستشعرات في الوحدة الدائرية الأخرى.

وتشير التوقعات إلى أن الصور لا تقدم تفاصيل دقيقة بنسبة 100% لتصميم الهاتف، حيث رصدت تسريبات مصورة أخرى خلال الفترة الماضية بتصميم أخر في الكاميرة الخلفية.

ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى خطط هواوي لإطلاق سلسلة هواتف P50 في حدث يعقد في شهر مارس، بينما أشار تقرير أخر إلى أن هواوي قررت تأجيل الإعلان الرسمي نتيجة لمشاكل في الإنتاج، كما أشير إلى أن هواوي تتجه إلى خفض معدل الإنتاج المقرر سابقاً للإصدارات الجديدة، من جانب أخر أشار تقرير جديد إلى أن هواوي تستعد للإعلان الرسمي عن سلسلة P50 خلال شهر مايو.

يذكر أن الصور ثلاثية الأبعاد الأخيرة لهاتف P50 Pro Plus تكشف عن تصميم منحني للشاشة من الجانبين بتصميم “waterfall” حيث تظهر الشاشة بإنحناء أكبر مقارنة بهاتف P50 Pro.

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