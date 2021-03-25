شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختبار خوذة الواقع المعزّز لطيار مقاتلة "سو- 57" الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري حاليا اختبار خوذة الواقع المعزّز Augmented Reality الذي سيساعد طيار مقاتلة "سو- 57" الروسية للجيل الخامس في قيادة الطائرة وتوجيه أسلحتها إلى الهدف، أعلن ذلك ناطق باسم شركة الطائرات الموحدة الروسية في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية نقلتها وكالة روسيا اليوم.

وأوضح الناطق أن اخصائيي الشركة يختبرون في الوقت الراهن نظام دلالة الهدف وتبيانه المتكامل مع خوذة الطيار، ومن شأنه أن يؤمن تبيان المعلومات على زجاج الخوذة حيث ستظهر كذلك رموز لازمة لاستخدام مختلف أنواع الأسلحة الجوية والبيانات الواردة من مختلف المستشعرات الحرارية والتلفزيونية المركبة في الطائرة، ما يمكّن الطيار من رصد ما يحدث خارج المقاتلة ليلا ونهارا وفي مختلف ظروف الطقس وكذلك أثناء قيامه بمناورات معقدة في الجو.

يذكر أن مقاتلة "سو-57" للجيل الخامس مخصصة لتدمير كل أنواع الأهداف الجوية والبرية والبحرية، وتحلّق المقاتلة بسرعة تفوق سرعة الصوت. وتتوزع أسلحتها داخل جسم الطائرة، وتتميز المقاتلة بالتخفي عن الرادارات وتم تزويدها برادار يحميها من الدفاعات الجوية المعادية.

وستتسلم القوات الجوية والفضائية الروسية بحلول عام 2024، حسب الاتفاقية الموقعة مع شركة الطائرات الموحدة، 22 مقاتلة من هذا النوع.

وأما العدد الإجمالي لمقاتلات "سو-57" التي ستسلم القوات الجوية والفضائية الروسية بحلول عام 2028 فسيبلغ 76 طائرة.