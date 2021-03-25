شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية توقيع ملف PDF رقميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يمتلك الكثير من الأشخاص طابعة أو ماسح ضوئي، ومع وجود الكثير من الأشخاص الذين يعملون من المنزل، فإن شيئًا بسيطًا مثل توقيع مستند يمكن أن يصبح صعبا، إلا أن هناك طرق حاليا تجعلك تفعل ذلك رقميًا على PDF، حيث نقدم لك وفقا لما ذكره موقع "Business insider"، كيفية التوقيع على ملف PDF باستخدام .Adobe Acrobat Reader

ويحتوي Adobe Acrobat Reader، وهو برنامج عرض PDF الأكثر شيوعًا، على طريقة توقيع إلكتروني تعمل مع كل من أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac.

1. اضغط بزر الماوس الأيمن أو اضغط مع الضغط على Ctrl، على ملف PDF الذي تريد توقيعه، وحرك مؤشر الماوس فوق "فتح باستخدام"، واضغط على "Adobe Acrobat Reader".

2. اضغط فوق أيقونة Fill & Sign.

3. اضغط على "توقيع"، ثم اضغط على "إضافة توقيع"، وإذا كنت تريد إضافة الأحرف الأولى من اسمك بدلاً من ذلك، فاضغط فوق "إضافة الأحرف الأولى".

4. في المجال الذي يظهر، يُتاح لك خيار كتابة توقيعك أو رسمه باستخدام الماوس أو تحميل صورة منه، اضغط فوق الخيار الذي تفضله واملأ توقيعك، وعند الانتهاء، اضغط فوق "تطبيق".

5. اضغط فوق المكان الذي تريد أن يظهر فيه توقيعك، سيتم تسجيله كحقل خاص به على ملف PDF، ويمكنك بعد ذلك تغيير حجم التوقيع وإعادة وضعه حسب الحاجة.

6. عند الانتهاء، تأكد من حفظ ملف PDF حتى لا تفقد عملك، فسترغب في حفظ ملف PDF باسم جديد لتمييز نسختك الموقعة عن النسخة غير الموقعة.