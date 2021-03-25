شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس يخطط لنشر ملايين الأطنان من الطباشير فى الجو ليعكس ضوء الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترح بيل جيتس فكرة غريبة للتعامل مع مشكلة الاحتباس الحرارى من خلال تعتيم الشمس، حيث يريد جيتس رش ملايين الأطنان من الطباشير في طبقة الستراتوسفير ليعكس ضوء الشمس، لكن المنتقدين يخشون أن ذلك قد يكون كارثيًا، ويكشف أن الاختبار الأول لمشروع رش ملايين الأطنان من الطباشير في محاولة لتعتيم الشمس وتبريد الأرض، يمكن أن يحدث في يونيو.



فكرة بيل جيتس عبرالنمطاد

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيختبر خبراء جامعة هارفارد النظام عن طريق إرسال منطاد كبير على ارتفاع 12 ميلاً فوق مدينة كيرونا السويدية وإسقاط 2 كيلوجرام من غبار الطباشير في طبقة الستراتوسفير.

ولعل الهدف من المهمة المقدرة بـ 3 ملايين دولار، بدعم من الملياردير بيل جيتس، هو جعل الطباشير يحرف جزءًا من إشعاع الشمس، ويمنعه من الاصطدام بالسطح، ويبرد الكوكب.

وتعرضت الفكرة لانتقادات شديدة منذ بدايتها، حتى أن مدير المشروع فرانك كوتش في جامعة هارفارد، وصف الحاجة إلى هذا النطاق من الهندسة الجيولوجية بأنه "مرعب"، مضيفا "أن الاستراتيجية لن تُنشر إلا في محاولة يائسة لمنع أجزاء من الكوكب من أن تصبح غير صالحة للسكن".

وحذر الخبراء من أن هذه التقنية غير المعتادة يمكن أن تكون كارثية لأنظمة الطقس بطرق لا يمكن لأحد التنبؤ بها.

وبدعم من مجموعة من المانحين من القطاع الخاص بما في ذلك جيتس، يتم إطلاق مهمة الاختبار من السويد، حيث يمكن أن تقدم إطلاقًا قريبا.

سيرفع بالون الاختبار 600 كجم من المعدات العلمية على ارتفاع 12 ميلًا فوق سطح مدينة القطب الشمالي، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسيتم إطلاق حوالي 2 كجم من الغبار.



تصور الفكرة

سيؤدي هذا بعد ذلك إلى تكوين عمود من الغبار يبلغ طوله عدة كيلومترات، ليس كبيرًا بما يكفي ليكون له أي تأثير على شدة أشعة الشمس التي تضرب الأرض، ولكن خلال هذا الاختبار الأول، سيجمع الفريق معلومات حول كيفية تفاعل جزيئات الغبار مع الهواء، والتي يمكن بعد ذلك إدخالها في نماذج الكمبيوتر لتحديد ما سيحدث إذا تم تنفيذها على نطاق واسع.

وسيستغرق الأمر أطنانًا من الغبار والأعمدة عدة مئات من الكيلومترات لإحداث فرق، فإن النظرية هي أن الغبار سيخلق مظلة ضخمة للشمس.

سيعكس هذا بعض أشعة الشمس والحرارة مرة أخرى في الفضاء، مما يؤدي إلى التعتيم، وبالتالي حماية الأرض من عواقب ارتفاع درجة حرارة المناخ.