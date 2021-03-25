شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تدعو لدعم شركة Renesas المنكوبة مع تفاقم أزمة الرقائق الإلكترونية عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت اليابان صانعي المعدات لمساعدة واحدة من أكبر صانعي الرقائق على استعادة الإنتاج، وهي أحدث خطوة حكومية تهدف إلى تخفيف النقص في أشباه الموصلات الذي أضر بالإنتاج في شركات السيارات ويضغط الآن على صانعي الأجهزة الإلكترونية وفقا لما نقلته رويترز.

وتعرض مصنع شرائح مملوكة لشركة Renesas Electronics Corp لحريق الأسبوع الماضي وقد يستغرق استبدال الأجهزة التالفة عدة أشهر، تمثل الشركة 30% من السوق العالمي لوحدات التحكم الدقيقة المستخدمة في السيارات.

في تأكيد على شدة الأزمة، تواجه شركة هيونداي موتور، التي كانت حتى وقت قريب إحدى شركات صناعة السيارات الأقل تضرراً بسبب التخزين الحذر، قيودًا على الإنتاج اعتبارًا من أبريل، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز نقلاً عن شخص على دراية مباشرة بالوضع.

قال ممثل هيونداي إن الشركة تراقب الوضع عن كثب وستعمل على تحسين الإنتاج بما يتماشى مع ظروف التوريد، فيما قال مسئول نقابي إن الشركة المصنعة للسيارات لديها ما يكفي من الرقائق لنماذجها الشهيرة ولكنها ستصنع عددًا أقل من الطرز مثل سيارة سوناتا سيدان التي لا تبيع أيضًا.

ونقلت رويترز عن مسئول بوزارة التجارة قوله، إن البيروقراطيين اليابانيين اتصلوا بشركات في الداخل والخارج لطلب توفير قطع غيار وآلات لشركة رينيساس.

في إشارة أخرى إلى أن مشاكل الرقائق تنتشر خارج صناعة السيارات، توقعت إنتل كورب ربحًا سنويًا أقل من المتوقع ، مما يعكس ما قالت إنه نقص على مستوى الصناعة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نقلت رويترز عن مصادر بان شركة كوالكوم تكافح لمواكبة الطلب على رقائق المعالجات المستخدمة في الهواتف الذكية، بما في ذلك تلك التي تنتجها شركة سامسونج للإلكترونيات.

بالإضافة إلى اليابان، قامت ألمانيا والولايات المتحدة أيضًا بتكثيف الجهود لحل النقص الناجم عن زيادة الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية بسبب الوباء وتفاقم بسبب الشراء بدافع الذعر لدعم مخزونات الرقائق.

وعقد البيت الأبيض اجتماعات مع مصنعي السيارات والموردين لتحديد نقاط الاختناق ويتواصل مع الحلفاء الدوليين، وطلبت برلين من تايوان في يناير الماضى إقناع مسابك الرقائق بزيادة المعروض لشركات صناعة السيارات الألمانية.

وتقوم الحكومات والشركات أيضًا بتهيئة نفسها للبقاء على المدى الطويل في صناعة أشباه الموصلات شديدة التنافسية والتي غالبًا ما كانت نقطة اشتعال للتوترات التجارية.