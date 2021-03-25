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تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين iPad Pro 12.9- inch و iPad Pro 10.5-inch

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القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى شراء واحد من أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPad Pro، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالمقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى iPad Pro 12.9- inch و iPad Pro 10.5- inch، أن تساعدك فى الاختيار:

 


الشاشة:

iPad Pro 12.9- inch: شاشة 12.9 بوصة.

iPad Pro 10.5-inch:شاشة 10.5 بوصة

 

 

 

دقة الشاشة:

iPad Pro 12.9- inch: تبلغ 2732 × 2048بيكسل.

 

iPad Pro 10.5-inch: تبلغ 2224×1668 بيكسل.

 

 

 

نوع الشاشة:

iPad Pro 12.9- inch: شاشة IPS LCD

 

iPad Pro 10.5-inch: شاشة IPS LCD

 

 

 

المعالج:

iPad Pro 12.9- inch: معالج Apple A12Z Bionic

 

iPad Pro 10.5-inch: معالج Apple A10x Bionic

 

 

 

الرام:

iPad Pro 12.9- inch: تبلغ 6 جيجابايت

 

iPad Pro 10.5-inch: تبلغ 6 جيجابايت.

 

 

 

نظام التشغيل:

iPad Pro 12.9- inch: نظام iPadOS14

 

iPad Pro 10.5-inch: نظام iPadOS14

 

 

 

الكاميرا الخلفية:

iPad Pro 12.9- inch: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل

 

iPad Pro 10.5-inch: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل

 



الكاميرا الأمامية:

iPad Pro 12.9- inch: بدقة 7ميجابيكسل.

 

iPad Pro 10.5-inch: بدقة 7ميجابيكسل.

 



البطارية:

iPad Pro 12.9- inch: بقوة 9720 mAh.

 

iPad Pro 10.5-inch: بقوة 8134mAh

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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