تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين iPad Pro 12.9- inch و iPad Pro 10.5-inch

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى شراء واحد من أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPad Pro، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالمقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى iPad Pro 12.9- inch و iPad Pro 10.5- inch، أن تساعدك فى الاختيار: