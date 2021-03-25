"هنلبس الجاكيت تاني"..الأرصاد تكشف موعد توقف العاصفة الترابية

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الفترة المقبلة سيكون باردًا خلال الساعات الأولى من الصباح، المتأخرة من الليل، معقبًا: هنرجع نلبس الجاكيت تاني.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة" أن سرعات الرياح ستكون موجودة ابتداءً من غد على المنطقة الغربية، خاصة على أمواج البحر المتوسط، إضافة إلى جنوب سيناء.

وأشار الي أن الأمواج سترتفع يومي الجمعة والسبت إلى خمسة أمتار في البحر الأحمر، ومن ثلاثة إلى أربعة أمتار في المتوسط، على أن تستقر الأجواء داخل المحافظات، ليكون نشاط الرياح محدود على السواحل الغربية، مؤكدًا أن الطقس سيشهد هدوءًا في سرعات الرياح على باقي محافظات الجمهورية.