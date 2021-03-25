شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنتل العالمية تستثمر 20 مليار دولار فى مصانع جديدة لإنتاج الرقائق الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بات جلسينجر رئيس إنتل العالمية، عن خطط لتعهيد المزيد من إنتاج الرقائق باستثمار يصل إلى 20 مليار دولار في شركتين جديدتين في ولاية أريزونا؛ وفرع جديد للشركة يسمى Intel Foundry Services ، والذي سيشهد إنتاج مسابك Intel رقائق لشركات أخرى وفقا لموقع the verege.

ويأتي ذلك فى إطار استراتيجية "IDM 2.0" الجديدة للتصميم والتصنيع من إنتل، والتى تتكون من ثلاثة أجزاء. أولاً : التصنيع الداخلي لشركة إنتل والذي سيستمر في العمل كجزء أساسي من تصميم وإنتاج الرقائق.

ثانيًا: استخدام موسع للمسابك الخارجية بما في ذلك TSMC و Samsung و GlobalFoundries لإنتاج "المنتجات في صميم عروض حوسبة Intel" لكل من شرائح المستهلكين والشركات بدءًا من عام 2023. ثالثا: هناك خدمات Intel التي تم الإعلان عنها مؤخرًا والتي ستشهد فتح Intel أبوابها للتعامل مع تصنيع الرقائق للعملاء التجاريين الآخرين بقيادة Randhir Thakur.

وتعد Intel Foundry Services "وحدة أعمال مسبك للرقائق مستقل"، وستقوم بتطوير شرائح x86 و Arm و RISC-V الأساسية للعملاء الخارجيين باستخدام تقنية التصنيع الخاصة بشركة Intel. والأهم من ذلك بالنسبة للعمل الحكومي، ستكون مسابك إنتل للرقائق موجودة في الولايات المتحدة وأوروبا، وهي ميزة لا يتمتع بها المنافسون مثل TSMC. يشمل الشركاء IBM و Qualcomm و Microsoft و Google وغيرهم.

يأتي توسع جهود إنتل التصنيعية - التي تشمل استثمارًا بقيمة 20 مليار دولار في مصانع فاب جديدة في أريزونا من شأنها أن توسع تواجدها إنتل في وقت حرج بسبب النقص المستمر في أشباه الموصلات العالمية، مع وتصاعد حجم الطلب على الرقائق إلى أعلى مستوياته.

ويمكن أن تساعد إضافة مسابك إنتل (وأعمال خدمات Foundry Services الجديدة) في فتح طرق جديدة للشركات لتزويد الرقائق الضرورية لكل شيء بدءًا من وحدات تحكم ألعاب الفيديو الجديدة وحتى شاحنات البيك أب الجديدة.

من جهة أخرى وعد جلسينجر بإعلانات إضافية عن التوسعات في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى في العالم في وقت لاحق من هذا العام.

كما أعلنت إنتل عن تعاون جديد في مجال البحث والتطوير مع شركة آي بي إم "يركز على إنشاء منطق الجيل التالي وتقنيات التعبئة والتغليف." ومع ذلك، فإن التفاصيل ضئيلة في الوقت الحالي.

وتقف Intel عند مفترق طرق مهم في الوقت الحالي: تواجه الشركة منافسة متزايدة من شركات مثل AMD وسلسلة رقائق M1 المستندة إلى Arm من Apple، وفي الوقت شهدت الشركة تحولات كبيرة في القيادة وتأخيرات لأجيال من رقائقها، بينما تفوقت عليها منافسون مثل TSMC من حيث تقنيات الإنتاج.