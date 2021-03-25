ارتفاع أرباح شاومي مع تراجع هواوي

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة شاومي الصينية للهواتف الذكية اليوم الأربعاء عن زيادة بنسبة 36.7 في المئة في صافي أرباح الربع الرابع مع تراجع شركة هواوي المنافسة بشكل مطرد عن السوق العالمية بسبب العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة.

وارتفع صافي الربح المعدل للربع المنتهي في 31 ديسمبر إلى 3.2 مليار يوان (491 مليون دولار)، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 2.9 مليار يوان.

وقفزت المبيعات بنسبة 24.8 في المئة على أساس سنوي إلى 70.5 مليار يوان، وبلغت مبيعات الهواتف الذكية، التي تمثل الجزء الأكبر من إيرادات شاومي، 42.6 مليار يوان، بزيادة قدرها 38.4 في المئة.

وفي الربع من أكتوبر إلى ديسمبر، ارتفعت شحنات شاومي في الصين بنسبة 52 في المئة عن العام السابق، وحصلت الشركة على 15 في المئة من حصة السوق.

وبعد الحظر الذي فرضته واشنطن على المكونات الرئيسية على هواتفها الذكية، تراجعت شحنات الهواتف المحمولة من شركة هواوي في الصين وخارجها.

وتوقعًا لهذه الفرصة، قامت شاومي وغيرها من صانعي الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد بزيادة إنتاج الأجهزة في نهاية العام الماضي.

ومع ذلك، فقد ساهم هذا في النقص المستمر في الرقاقات الذي نتج جزئيًا عن الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية أثناء الوباء، مما يفوق العرض من صانعي الرقاقات، مثل كوالكوم.

وقال رئيس شاومي، (وانغ شيانغ) Wang Xiang: إن الزيادات في التكلفة المرتبطة بنقص الرقاقات قد تنتقل إلى المستهلكين في بعض الحالات، ونشعر بالضغط، لكننا نتطلع إلى حالة جيدة.

وفي شهر فبراير، وصف نائب رئيس شاومي، (لو وي بينغ) Lu Weibing، المشكلة الحاصلة بأنها نقص شديد.

ونمت المبيعات الخارجية بنسبة 27.6 في المئة لتصل إلى 33.8 مليار يوان، وهو ما يمثل 47.9 في المئة من إيرادات الشركة.

ويمثل ذلك عودة طفيفة إلى الاعتماد على سوقها المحلية حيث أعلنت الشركة في الربع الأول من عام 2020 أن أكثر من 50 في المئة من إيراداتها جاءت من الأسواق الدولية للمرة الأولى.

كما أعلن صانع الهواتف الذكية الصيني اليوم الأربعاء أن (شو زي تشيو) Shou Zi Chew، رئيس قسمها الدولي والمدير التنفيذي، قد استقال.

وقالت شركة بايت دانس المالكة لمنصة تيك توك: إنها عينت تشيو في منصب تم إنشاؤه حديثًا كرئيس تنفيذي للشؤون المالية، في إشارة إلى أن شركة التكنولوجيا تتجه نحو الطرح العام الأولي الذي طال انتظاره لواحدة أو بعض أعمالها.

وأعلنت شاومي أيضًا أنها تستحوذ على نسبة 50.09 في المئة المتبقية في Zimi، الشركة المصنعة لشواحن الهواتف المحمولة التي تحمل علامة شاومي التجارية، بعد عمليات شراء سابقة لحصة الأقلية.

وقالت شاومي: إن آخر عملية شراء للأسهم بلغت قيمتها 204.7 مليون دولار.

وأعلنت الشركة الصينية المصنعة للهواتف عن إيرادات سنوية لعام 2020 بقيمة 245.9 مليار يوان، بزيادة 19.4 في المئة، وارتفعت الأرباح المعدلة بنسبة 12.58 في المئة إلى 13 مليار يوان.