آبل تشن حربًا على الخصوصية عبر iOS 14

دبي - يزن راشد - فاجأت شركة آبل عملاءها في شهر سبتمبر الماضي بالإعلان عن طرح تحديث جديد لنظام التشغيل iOS 14 الذي يغير شكل جهاز آيفون أو آيباد كاشفة عن سلسلة من الميزات الجديدة التي يمكنك توقعها.

وعادةً ما يتم إصدار نسخة جديدة من نظام التشغيل iOS في شهر سبتمبر تقريبًا، جنبًا إلى جنب، مع الإصدارات المصاحبة لأجهزة آيباد و Apple Watch.

وغالبًا ما تحتوي الإصدارات الجديدة على بعض الميزات المهمة التي توسع من قدرات برنامج التشغيل، لكن بالنسبة لعام 2020 تغيرت الأمور.

واحتوى الإصدار الجديد من iOS على بعض التغييرات المهمة، وإلى جانب ذلك، لم يحصل مطورو التطبيقات على الإصدار إلا في اليوم السابق لإصداره في 16 سبتمبر.

وبسبب هذا الإشعار القصير، ظهرت تحذيرات تشير إلى أن المستخدمين يتجنبون التحسينات في نظام التشغيل حتى تتاح لمطوري التطبيقات فرصة اللحاق بالركب.

لكن في الواقع كان النظام الجديد أكثر سلاسة ولم توجد مشكلات في تشغيل التطبيقات الحالية عبر هواتف آيفون.

واعتبارًا من شهر أكتوبر من عام 2020 حتى الآن كان أكثر من 45 في المئة من مستخدمي آبل يستخدمون iOS 14.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الرقم في الزيادة، الأمر الذي ينعكس ايجابيًا على تداول أسهم آبل.

وتم إنشاء هذا التغيير بشكل أساسي للتركيز على خصوصية المستهلك، لذا فمن المتوقع أن يؤدي تطبيق نظام التشغيل iOS الجديد إلى تغيير سريع في النظام البيئي للتسويق أيضًا.

ما هو IDFA:

يتمحور التغيير الأكثر صلة بالمسوقين مع iOS 14 حول تتبع التطبيق، وبدءًا من هذا العام، يُطلب من مطوري التطبيقات طلب إذن لتتبع المستخدم، وتحدد هذه الإجابة ما إذا كان معرّف المعلنين IDFA مشتركًا أم لا.

ومن المرجح أن معظم المستخدمين سوف يختارون عدم الاشتراك في تتبع الإعلانات عندما يُطلب منهم ذلك.

كما طرح نظام iOS 14 أيضًا ميزة منع التتبع الذكي ITP في متصفح سفاري، التي تخبر المستخدمين بمن يتم تعقبهم وما الذي يتم حظره.

ويسمح IDFA أيضًا لهذه الأنظمة الأساسية بتعيين تحديد عدد مرات الظهور وإحالة عمليات تثبيت التطبيق وقياس أداء الحملة، الأمر الذي سيكون أكثر صعوبة في تتبعه إذا لم يكن لدى المستخدمين أي IDFA عن طريق إلغاء الاشتراك.

ويسمح IDFA بتقسيم الجمهور والاستهداف والقياس والإحالة وإعدادات الخصوصية الخاصة بكل مستخدم.

خدعة أخرى من آبل:

حاولت الشركة منذ سنوات إنشاء خرائط جيدة، لكنها لم تُنشئ واحدة تعمل بشكل أفضل من المقدمة من شركة جوجل، التي تعد سيف ذو حدين، حيث تجمع جوجل البيانات الخاصة بالمستخدم في وقت استخدام خرائطها.

وفي إعلانها الرسمي الخاص بنظام iOS 14 تصف آبل بطموح الخرائط الجديدة بأنها أفضل طريقة للتنقل واستكشاف العالم مع حماية خصوصيتك.

وتمثل التغييرات الفعلية في إضافة أدلة جديدة تم إنشاؤها بواسطة محرري خرائط آبل مع العلامات التجارية والشركاء الموثوق بهم لتوضيح أنك ستأكل وتتسوق وتستكشف في مدن مختارة حول العالم.

حرب آبل ضد فيسبوك وجوجل:

أثار الإعلان عن نظام التشغيل الجديد على الفور شكاوى من المعلنين الذين يرغبون في تتبع أداء الإعلان ومن الناشرين الذين يدعون أن التغيير يقلل بشكل كبير من أرباح الإعلانات.

وانتقد الرئيس التنفيذي لشركة آبل ممارسات فيسبوك وجوجل في جمع البيانات في السنوات الأخيرة، واستبدلت آبل أيضًا بعض خدمات جوجل، مثل الخرائط، بخدماتها المنافسة.

ويأتي تحدي آبل لشركتي فيسبوك وجوجل من أجل ثلاثة أسباب رئيسية:

آبل لا تحقق أي عائد ذي مغزى من الإعلانات، لذا يمكنها الترويج لنظام iOS كنظام تشغيل موجه نحو الخصوصية، ويعد القيام بذلك أيضًا علاقات عامة جيدة، خاصة وأن فيسبوك وجوجل تتعرضان للتشهير بسبب انتهاك الخصوصية والأخبار المزيفة والمشاكل التي تحض على الكراهية. تعد جوجل المنافس الرئيسي لشركة آبل في سوق الهواتف الذكية، ويعمل نظام التشغيل أندرويد من جوجل عبر 85 في المئة من الهواتف الذكية في العالم، بينما يتحكم iOS في الـ 15 في المئة المتبقية، لذلك، من المنطقي لآبل أن تمنع جوجل من توسيع نظامها البيئي لجمع البيانات عبر أجهزتها العاملة بنظام iOS. تتمثل أعظم قوة لشركة آبل في نظامها المحمي، ويعمل iOS عبر أجهزة آيفون وآيباد، وترتبط هذه الأجهزة بإحكام بمتجر التطبيقات وخدمات الاشتراك، ويتنافس كل من فيسبوك وجوجل مع آبل في أسواق أخرى، مثل تدفق الوسائط والمساعدين الافتراضيين والأجهزة المنزلية الذكية، وكلاهما يربح من خلال عرض إعلانات مستهدفة لمستخدمي iOS، وقطع هذه الأرباح سيكون خطوة إستراتيجية ذكية.

ما الجديد في iOS 14:

يبدو نظام iOS 14 للوهلة الأولى مختلفًا قليلاً عن الإصدار السابق، حيث أن التطبيقات في المكان الذي كانت عليه من قبل والخلفية تبدو كما هي، وتظهر التغييرات الأولى مع التمرير السريع لليمين من أجل استخدام وظيفة البحث.

وعند القيام بذلك، نرى شريط البحث وسلسلة من الأدوات أيضًا، ويبدو أن التحديد الافتراضي يتضمن أداة تقويم واحدة خاصة بالطقس والأخبار، وتضمنت الشاشة أيضًا صور عشوائية وعناصر من تطبيق Health وأسعار الأسهم وخريطة لموقعك الحالي.

وتتمثل إحدى التغييرات الكبيرة في نظام التشغيل iOS الجديد بشيء كان موجودًا عبر نظام التشغيل أندرويد المنافس لعدة سنوات، حيث تقدم آبل عناصر واجهة مستخدم جديدة تم إعادة تصميمها بالكامل.

ويمكن الآن وضعها عبر الشاشة الرئيسية، حيث يمكنك ترتيبها مع إظهار مقتطفات قصيرة من المعلومات من التطبيقات أو الخدمات.

وهناك أيضًا ما تسميه الشركة أدوات Smart Stack، التي تكتشف التطبيقات التي تستخدمها أكثر من غيرها وتحاول أن تظهر لك التطبيق المناسب اعتمادًا على الوقت من اليوم.

كما أن هناك تغيير آخر تم استعارته من أندرويد، وهو مكتبة التطبيقات التي تم تقديمها حديثًا، والتي تعمل بشكل مشابه لدرج تطبيقات أندرويد.

وتنظم مكتبة التطبيقات تطبيقاتك في فئات مختلفة، وعلى سبيل المثال تنتقل تطبيقات فيسبوك وتيك توك إلى مجلد الاجتماعي، بينما تنتقل التطبيقات، مثل: Netflix و Binge، تلقائيًا إلى مجلد الترفيه.

ويتم أيضًا إعطاء الأولوية للأشياء التي تستخدمها كثيرًا، ويمكنك الوصول إلى مكتبة التطبيقات عن طريق التمرير عبر شاشتك الرئيسية.

وكانت جميع تطبيقاتك موجودة في السابق عبر الشاشة الرئيسية، لكن يمكنك الآن اختيار التطبيقات التي لديك هناك، ويمكنك أيضًا اختيار تنزيل تطبيقات جديدة مباشرة إلى المكتبة وتجاوز الشاشة الرئيسية تمامًا.

إجراء المزيد مع المكالمات مع تصفح التطبيقات:

يضيف النظام ميزة جديدة وهي قص المكالمات الهاتفية ودردشات الفيديو عبر FaceTime حتى لا تشغل الشاشة بأكملها، مما يتيح لك تصفح التطبيقات الأخرى أو البحث عن المعلومات أو القيام بكل ما تريده إلى حد كبير مع الاستمرار في المكالمات.

ويمكن أيضًا استخدام صورة داخل صورة لمشاهدة مقاطع الفيديو في الزاوية أثناء متابعة المهام الأخرى، وتم أيضًا تغيير تطبيق الرسائل لجعل الدردشات الجماعية أكثر تماسكًا وأسهل في الوصول إليها.

ويتيح أيضًا تثبيت ما يصل إلى تسع رسائل في الجزء العلوي من تطبيقك حتى لا تضطر إلى البحث عن الرسائل المفضلة لديك.

وليست هناك حاجة أيضًا لإغلاق الدردشة الجماعية باستخدام ميزة الردود المضمنة الجديدة التي تتيح لك الرد على الرسائل الفردية مباشرةً، ويمكن أيضًا اختيار صورة مخصصة للمحادثة الجماعية الآن.

وتلقت Memojis تحديثًا أيضًا مضيفًا خيارات عمرية جديدة وشعر وأغطية رأس وغيرها، كما يستفيد Siri أيضًا من التصميمات المدمجة الجديدة حتى تتمكن من طرح الأسئلة أو تدوين المذكرات بسرعة.