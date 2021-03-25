MZ-Switch .. جهاز جديد لتعقب اللياقة البدنية

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة MyZone عن جهاز تعقب اللياقة البدنية لصدرك وذراعك ومعصمك MZ-Switch، وتقول الشركة: إنه أول جهاز في العالم يراقب قراءات PPG (مخطط التمثيل الضوئي) و ECG (تخطيط القلب الكهربائي) لمراقبة النشاط بشكل أكثر دقة مع عدد أقل من النقاط العمياء.

وتتمثل النقطة الأساسية هنا هي كيف يمكن أن تتأثر دقة أجهزة مراقبة معدل ضربات القلب المستندة إلى المعصم (أي معظم الأجهزة القابلة للارتداء) عند الإمساك بجسم ما، مما يؤثر في تدفق الدم بطريقة لا ترتبط بجهدك.

وتقول MyZone: إن MZ-Switch المعتمد على المعصم يجب أن يظل دقيقًا بنسبة 95 في المئة بالنسبة لأي نشاط غير مقيد بحركات متكررة، مثل السباحة، والأنشطة النموذجية، مثل: الجري والتمدد العالي الكثافة.

وتعد تقنية التتبع من الأشياء القياسية، باستخدام مستشعر التدفق البصري الذي يضيء ضوء LED في الجلد لقياس حركة الدم في الذراع.

ويتطابق هذا التدفق مع نبضات القلب التي تضخ الدم في جميع أنحاء الجسم لتحديد معدل ضربات قلب المستخدم.

وبالنسبة للتمارين التي تتضمن حركات معصم ثقيلة، مثل: رفع الأثقال أو التجديف، يمكن توصيل MZ-Switch بساعدك.

ويستخدم جهاز مراقبة الساعد مستشعر تدفق الدم البصري (كما هو الحال عند ارتداء الجهاز على المعصم).

ولا يزال الصدر يوفر أكبر قدر من اليقين، مع دقة ECG بنسبة 99.4 في المئة ومراقبة أكثر استجابة لمعدل ضربات القلب.

ويحتوي الجهاز على ذاكرة مدمجة لمدة 36 ساعة لتتبع التدريبات بعيدًا عن هاتفك أو شبكات صالة الألعاب الرياضية ويمكن توصيله بنظام Android Wear و Strava و Garmin و MapMyRun و Apple Health.

ويعد MZ-Switch جهازًا طرفيًا للياقة البدنية منفصل عن الأجهزة القابلة للارتداء التي قد تستخدمها لتتبع التدريبات الخاصة بك.

وتخطط الشركة لاستهداف جهاز التتبع الجديد عبر برامج صحة الشركات والتعليم، إلى جانب سلاسل صالات الألعاب الرياضية الكبيرة.

ووفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي لشركة MyZone، فإن MZ-Switch يهدف إلى توسيع نطاق جاذبية تتبع اللياقة البدنية العالي الدقة للشركة، وهو مبسط بما يكفي لفهمه بالنسبة لغير الرياضيين.

وبالنظر إلى أنه يتتبع فقط (لا توجد شاشة)، فمن غير المرجح أن يكون عمر البطارية مصدر قلق.

وتقدر MyZone أنك تحصل على 140 ساعة من عمر البطارية بشحنة واحدة إذا تم استخدامه للتتبع المستند إلى الصدر، بينما يجب أن يستمر لمدة 35 ساعة أثناء استخدامه عبر المعصم أو الساعد (باستخدام تقنية PPG).

ويتوفر MZ-Switch للشراء مباشرة من MyZone بدءًا من اليوم بسعر 160 دولار.