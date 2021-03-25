شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق اسم يورى جاجارين على مركبة فضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" أنه تقرر إطلاق اسم جاجارين على مركبة "سويوز إم إس-18" المأهولة، التي ستطلق في أبريل المقبل، إلى المحطة الفضائية الدولية.

ويشير المكتب، إلى أن هذا القرار هو من ضمن البرنامج الرئيسي للتحضير والاحتفال بالذكرى الستين لرحلة جاجارين إلى الفضاء، ويقول ممثل المكتب في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "سيطلق اسم يوري جاجارين، على مركبة "سويوز إم إس-18" المأهولة، التي تخضع حاليا لإجراءات ما قبل الإطلاق".

ويضيف المتحدث، يزين اسم جاجارين حاليا سطح العازل الحراري في المركبة، كما سيوضع على مقدمة صاروخ النقل Soyuz-2.1a شعار "عام جاجارين 1961-2021" باعتباره الشعار الرسمي للاحتفال بالذكرى التاريخية، ومن المقرر إطلاق المركبة "سويوز" المأهولة باستخدام صاروخ النقل Soyuz-2.1a، يوم 9 أبريل المقبل، وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء: أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف من روسيا والأمريكي مارك فاندي هاي.

ويذكر، أن اسم جاجارين أطلق عام 2011 في الذكرى الخمسين لرحلته التاريخية، على مركبة Soyuz TMA-21 المأهولة، وزينت صورة جاجارين صاروخ النقل، مع ملصق "50 عاما على رحلة جاجارين الفضائية".