تكنولوجيا: رقاقة A14X القادمة من ابل ترتكز على رقاقة M1 وتدعم أجهزة iPad Pro القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لإطلاق تحديث جديدة لأجهزة iPad Pro، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن خطط ابل لدعم الجيل القادم من أجهزة الآيباد اللوحية برقاقة A14X التي ترتكز على رقاقة M1 المطورة من ابل.

أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن ابل تخطط للإعلان عن التحديث لأجهزة iPad Pro في حدث يعقد في شهر أبريل المقبل، كما أشارت التسريبات إلى أن ابل تخطط لدعم الأجهزة الجديدة بشاشة mini LED، كما تتضمن الأجهزة رقاقة تحاكي رقاقة M1 التي تدعم الإصدارات الجديدة من أجهزة MacBook، وMac mini.

ولقد أكد موقع 9to5Mac على أن رقاقة A14X رصدت بالفعل في الإصدار التجريبي من iOS 14.5، حيث ظهرت الرقاقة برمز 13G، أيضاً كشف الإصدار التجريبي عن 4 إصدارات من أجهزة الآيباد برموزJ517 و J518 وJ522 وأيضاً J523.

من جانب أخر تستعد ابل لإطلاق تحديث iPad Mini، كما يأتي الجهاز بتصميم جديد، أيضاً تشير التسريبات إلى أن أجهزة Pro القادمة تأتي بموصل Thunderbolt، لدعم إتصال الأجهزة بالملحقات الطرفية أو الشاشات، أو محركات الأقراص الثابتة.

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