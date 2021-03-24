شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: SpaceX ستهبط بصواريخ Starship على المريخ قبل عام 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك فى تغريدة له إن شركة سبيس إكس ستنزل صواريخ ستارشيب على المريخ قبل عام 2030، وكانت شركة الفضاء الخاصة قد جمعت حوالى 850 مليون دولار من تمويل الأسهم فى فبراير، وذلك رغم انفجار نموذج أولى لصاروخها Starship أثناء محاولة هبوط بعد إطلاق اختبار على ارتفاعات عالية.

وبحسب موقع tOI الهندى، فكان النموذج الأولى SN9 نموذجًا اختباريًا للصاروخ الثقيل الذى طورته شركة سبيس إكس لنقل البشر و100 طن من البضائع فى مهمات مستقبلية إلى القمر والمريخ.

وقال ماسك، الذى يقود العديد من الشركات المستقبلية، بما فى ذلك Tesla Inc و Neuralink و Boring Co، يوم الثلاثاء إن "العتبة الصعبة حقًا تجعل مارس Base Alpha مكتفية ذاتيًا، وتم التخطيط لأول رحلة مدارية فى نهاية العام، وقال ماسك إن الملياردير اليابانى يوساكو مايزاوا يعتزم الطيران حول القمر على متن المركبة الفضائية فى عام 2023.