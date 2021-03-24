تكنولوجيا: هاتف Realme 8 ينطلق بقدرة بطارية 5000 mAh ومستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Realme رسمياً اليوم عن هاتف Realme 8 الذي يتميز بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 30W، كما يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

يتميز هاتف Realme 8 بشاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش، ومعدل تحديث 60Hz، ودقة عرض 1080 بيكسل بلس، كما يدعم سطوع 1000 nit، ومعدل لمس 180Hz.

أيضاً يأتي الهاتف برقاقة معالج Helio G95، ويأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

ويضم هاتف Realme 8 مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر B&W بدقة 2 ميجا بيكسل، أيضاً لا يدعم الهاتف تسجيل فيديو بدقة 4K، كما ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W، بقدرة على شحن الهاتف خلال 26 دقيقة.

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