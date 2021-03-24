تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Realme 8 Pro بمستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme رسمياً اليوم عن هاتف Realme 8 Pro الذي ينطلق بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، كما يأتي الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 50W.

يتميز هاتف Realme 8 Pro بشاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش، كما يدعم سطوع 1000 nits، أيضاً تدعم الشاشة معدل تحديث 60Hz، ومعدل لمس 180Hz، كما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.45.

تقدم Realme هاتف Realme 8 Pro برقاقة معالج Snapdragon 720G وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً يأتي الهاتف بواجهة Realme UI التي تتضمن تحسينات جديدة في إصدارها 2.0، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

ويأتي هاتف Realme 8 Pro بكاميرة خلفية مميزة بمستشعر HM2 رئيسي من سامسونج بدقة 108 ميجا بيكسل، والذي يأتي بتقنية دمج 9 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر، كما يأتي بفتحة عدسات f/1.9 لذا يدعم المستشعر التصوير بكفاءة في الإضاءة المنخفضة.

أيضاً يدعم المستشعر التكبير حتى 3 مرات، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة، وفتحة عدسات f / 2.25، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر B&W بدقة 2 ميجا بيكسل، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

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