شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يحدد المنشورات المعاد مشاركتها فى القصص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع digitalinformationworld إن انستجرام سيضيف وسماً للمنشورات التي تعاد مشاركتها من قبل المتابعين على قصصهم، وقام حساب TestingCatalog على تويتر بنشر صورة تعطي مثالاً توضيحياً على قيامه بإعادة مشاركة منشور من Reels ومن سلسلة أخبار انستجرام الرئيسية، ويظهر في الصورة وسم مرفق في أعلى الشاشة يوضح مصدر هذه المنشورات.

ولا يعتبر هذا تغييراً كبيراً لكنه سيقلل اهتمام المستخدمين بإعادة نشر نفس المنشور على حسابهم وقصصهم، ويمكن أن تتخذ انستجرام إجراءً صارماً بهذا الخصوص، حيث سبق أن منعت بعض المستخدمين في يناير الماضي من إعادة مشاركة منشوراتهم من الحساب إلى القصص، ما أثار الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت انستجرام، "إن الناس يفضلون رؤية صورهم وفيديوهاتهم الأصلية في القصص من أشخاص يهتمون لأمرهم أكثر بدلاً من نشرها في سلسلة الأخبار الرئيسية في الحساب"، لذلك تريد من الناس فهم شعور الآخرين بشكل أفضل حيال نوع المحتوى. وأضافت أن ذلك سيعطي تحسيناً لتجربة القصص.