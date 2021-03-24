شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الكشف عن موعد عقده.. يعني إيه مؤتمر فيس بوك F8 للمطورين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد فيس بوك F8 مؤتمر سنوى تعقده فيس بوك، وهو مخصص للمطورين ورجال الأعمال الذين يبنون منتجات وخدمات حول الموقع، وتم استضافته فى سان فرانسيسكو، كاليفورنيا حتى عام 2016، وانتقل إلى موقع أخر فى سيليكون فالى فى سان خوسيه، كاليفورنيا فى عام 2017.

مؤتمر F8

بدأت فعاليات المؤتمرات السابقة بخطاب رئيسى لمؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج، تلتها جلسات جانبية متنوعة ركزت على موضوعات محددة، وغالبًا ما قدم فيس بوك ميزات جديدة وأصدر إعلانات جديدة فى المؤتمر، ويأتى اسم "F8" من تقليد فيس بوك المتمثل فى هاكاثون 8 ساعات.

مواعيد F8

كانت جدولة F8 غير منتظمة إلى حد ما، حيث عقد مؤتمر عام 2008 فى أواخر يوليو وعقد مؤتمر 2011 فى أواخر سبتمبر، فيما لم تُعقد أى مؤتمرات أخرى فى الأعوام 2009 و 2012 و 2013، أما مؤتمر 2020 F8 فقد تم إلغاؤه بسبب جائحة فيروس كورونا.