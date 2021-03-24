تكنولوجيا: هاتف iQOO Z3 ينطلق قريباً بمعدل تحديث 120Hz وتقنية الشحن السريع بقدرة 55W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى الإعلانات التشويقية التي تستعرض تفاصيل مواصفات هاتف iQOO Z3 المرتقب من vivo، واليوم تكشف أحدث الإعلانات التشويقية عن دعم الهاتف لمعدل تحديث 120Hz وتقنية الشحن السريع بقدرة 55W.

تستعد شركة vivo لعقد حدثها الرسمي غداً لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف iQOO، ومن المقرر أن ينطلق الإصدار الجديد iQOO Z3 برقاقة معالج Snapdragon 768G وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

ولقد أشارت الشركة في إعلان تشويقي أخر إلى أن هاتف iQOO Z3 يأتي بمعدل تحديث 120Hz في الشاشة، كما يدعم معدل لمس 180Hz.

كما أشارت iQOO في إعلان أخر إلى أن الهاتف ينطلق بمجموعة من التقنيات تتضمن نمط Eagle Eye Mode 2.0، وMulti-Turbo 5.0، وإهتزازات 4D للألعاب، كما يأتي نظام التبريد في الهاتف من 5 طبقات من التبريد السائل وتشتيت الحرارة.

ولقد رصد هاتف iQOO Z3 في قوائم متجر JD.com الذي إستعرض مزيد من مواصفات هذا الإصدار، حيث ينطلق الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، كما أكدت iQOO اليوم على أن المستشعر الرئيسي يأتي بدقة 64 ميجا بيكسل، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro.

أيضاً من المقرر أن يدعم الهاتف تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، أيضاً أكد إعلان تشويقي نشر اليوم على أن الهاتف يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 55W.

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