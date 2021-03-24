علوم وتكنولوجيا

لن يتم تحويلها إلى عملات ورقية .. إيلون ماسك: شراء سيارات تسلا باستخدام البتكوين

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الشارقة - اميمة ياسر - قال إيلون ماسك رئيس شركة تسلا، الأربعاء، إنه يمكن الآن شراء سيارات الشركة باستخدام عملة بتكوين، مشيرا  إلى أن هذا الخيار سيتوفر خارج الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا العام.

وكتب ماسك على تويتر اليوم الأربعاء "يمكنك الآن شراء سيارة تسلا بعملة بتكوين.. سيتم الاحتفاظ بعملة بتكوين المدفوعة إلى تسلا ولن يتم تحويلها إلى عملات ورقية".

والشهر الماضي، كشفت شركة تسلا أنها اشترت عملات بتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار، وستقبلها قريبا كطريقة دفع مقابل شراء سياراتها.

وأدى ذلك إلى ارتفاع سعر العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر عملة "" عقب إعلان ماسك هذا بنحو 3% وجرى تداول العملة الرقمية الشهيرة عند مستوى 55423.48 دولار، وفقا لمنصة إلكترونية تتابع سوق .

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محمد يوسف

محمد يوسف

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