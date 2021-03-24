انخفاض كبير في الحرارة من اليوم وحتى الاثنين المقبل مصحوب بأمطار

الشارقة - اميمة ياسر - تشهد الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم الأربعاء، وحتى يوم الاثنين المقبل، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح ما بين 8 لـ 10 درجات مئوية ليسود طقس لطيف شمالا مائل للحرارة نهارا نهارا ويبقى باردا ليلا.



ويكون الطقس المتوقع خلال الأيام القادمة كالتالي:

طقس اليوم الأربعاء

هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء، وتشتد الرياح تكون مثيرة للأتربة على من مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.



طقس غد الخميس

تبقى فرص سقوط الأمطار الخفيفة موجودة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، يصاحبها شبورة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحاات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشرقية، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.



طقس الجمعة

تستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة موجودة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، يصاحبها شبورة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحاات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشرقية، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.



طقس السبت

تنعدم فرص الأمطار والأتربة والعواصف، وتكون هناك شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، يصاحب ذلك نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



طقس الأحد

تنعدم فرص الأمطار والأتربة والعواصف، وتكون هناك شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، يصاحب ذلك نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



طقس الاثنين

تنعدم فرص الأمطار والأتربة والعواصف، وتكون هناك شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، يصاحب ذلك نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد.