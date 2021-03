شراء سيارة تيسلا عبر بيتكوين أصبح متاحًا

دبي - يزن راشد - كما وعدت في وقت سابق من هذا العام، تقبل شركة تيسلا الآن الدفع بعملة بيتكوين المشفرة، وذلك وفقًا لموقع تيسلا عبر الويب و You can now buy a Tesla with Bitcoin — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021 من الرئيس التنفيذي (إيلون ماسك) Elon Musk.

وفي Tesla is using only internal & open source software & operates Bitcoin nodes directly.



Bitcoin paid to Tesla will be retained as Bitcoin, not converted to fiat currency. — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021 لاحقة، قال ماسك: إن بيتكوين المدفوعة لشركة تيسلا يتم الاحتفاظ بها على أنها بيتكوين، ولن يتم تحويلها إلى عملة ورقية.

وأشار ماسك إلى أن الشركة تستخدم برامج داخلية مفتوحة المصدر وتقوم بتشغيل عقد بيتكوين مباشرة، وهي أجهزة حاسب عبر شبكة بيتكوين تعمل على التحقق من المعاملات وتجنب إنفاق العملة المشفرة مرتين.

و Pay by Bitcoin capability available outside US later this year — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021 أن إمكانية الدفع عن طريق بيتكوين ستكون متاحة خارج الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، دون تحديد الدول.

ووفقًا لصفحة الدعم، يجري الدفع بالعملة المشفرة عن طريق محفظتك، إما من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة أو نسخ ولصق عنوان بيتكوين والمبلغ في محفظتك.

وعادةً ما تكلف السيارات الكهربائية للشركة ما بين 37990 دولار و 124000 دولار قبل الضرائب.

وتريد تيسلا إرسال المبلغ المحدد من بيتكوين دفعة واحدة، أو قد يتم إلغاء طلبك، وتقبل تيسلا عملة بيتكوين فقط ولا تقبل أي عملات مشفرة أخرى.

وبعد إرسال العملة من محفظتك، يتم تحديث الصفحة في غضون دقيقة واحدة، وإذا لم يتم تحديثها، فلا ترسل دفعة جديدة، حيث ترسل الشركة لك رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني بعد استلام الدفعة، وقد يستغرق هذا ما يصل إلى ست ساعات للمعالجة.

ودخلت تيسلا في عملة بيتكوين بطريقة كبيرة الشهر الماضي، حيث اشترت 1.5 مليار دولار من أجل تنويع وزيادة استثماراتها.

وقوبل هذا القرار ببعض المفاجأة، وذلك بالنظر إلى تقلب أسعار العملة وحقيقة أن المبلغ يمثل جزءًا كبيرًا من أموال تيسلا.

كما حذرت الشركة المستثمرين من الهجمات الخبيثة المحتملة والتقادم التكنولوجي غير الموجود في العملات الورقية.

ويبلغ سعر بيتكوين الآن 56500 دولار، وبينما لم تؤكد تيسلا أبدًا ما دفعته، فمن المحتمل أن يكون السعر بين 30000 و 35000 دولار.

وتتعارض صورة تيسلا كشركة سيارات صديقة للبيئة مع البصمة الكربونية الهائلة لشبكة بيتكوين، ووجد الباحثون في جامعة كامبريدج أنها تستخدم كهرباء على أساس سنوي أكثر من الأرجنتين بأكملها.

ووجدت ورقة بحثية نُشرت عام 2018 في مجلة Nature، التي يمكن القول: إنها المجلة الأكاديمية الأكثر شهرة في العالم، أن انبعاثات بيتكوين وحدها يمكن أن تدفع الاحترار العالمي فوق درجتين مئويتين.

وشهد سعر سهم تيسلا مكاسب ضخمة على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، حيث ارتفعت أسهم تيسلا من نحو 100 دولار إلى أكثر من 600 دولار، ومع ذلك، فإن بعض المستثمرين مقتنعون بأن تيسلا تقع في منطقة الفقاعة.

وارتفعت القيمة السوقية لشركة تيسلا إلى أكثر من 800 مليار دولار في الـ 12 شهرًا التي سبقت شهر يناير، قبل أن تنخفض إلى أقل من 600 مليار دولار في شهر فبراير، وتبلغ الآن نحو 635 مليار دولار.