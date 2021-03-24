شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل أمام القضاء مجددا بسبب أجهزة MacBook والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة آبل تواجه دعوى قضائية جديدة بسبب حواسب MacBook .

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الدعوى القضائية الجماعية الجديدة المرفوعة ضد آبل تشمل مالكي أجهزة MacBook القديمة الذين عانوا من مشكلات مع لوحات مفاتيح butterfly أو "الفراشة" في أجهزتهم، والذين ينتمون إلى ولايات نيويورك وكاليفورنيا وواشنطن وميتشيغان وفلوريدا وإلينوي ونيوجيرسي الأمريكية.

وتشمل بنود الدعوى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات لوحات المفاتيح في أجهزة MacBook المباعة ما بين 2015 و2017، وأجهزة MacBook Pro المباعة ما بين 2016 و2019، وحواسب MacBook Air التي بيعت ما بين 2018 و2019.

وكانت آبل قد واجهت دعوى قضائية سابقة بسبب الأجهزة المذكورة حيث ادعى بعض أصحاب هذه الحواسب أن لوحات المفاتيح في أجهزتهم تعاني من مشكلات كبيرة في العمل بسبب تراكم الأوساخ وجزيئات الغبار تحت مفاتيحها.

ومن جهتها كانت آبل قد أصدرت بيانا رسميا عام 2019 واعترفت بهذه المشكلات وأشارت إلى "أن السبب وراءها يكمن في الأغشية المطاطية التي وضعت تحت أزرار لوحات المفاتيح، لحمايتها من الغبار والرطوبة، وجعل عملية الكتابة أكثر سلاسة وأقل ضجيجا".