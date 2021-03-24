تكنولوجيا: شاومي تدعم هاتف Mi 11 Ultra المرتقب بمستشعر سامسونج ISOCELL GN2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شاومي إعلان تشويقي اليوم تؤكد من خلاله على خططها لدعم هاتفها المرتقب Mi 11 Ultra بمستشعر سامسونج ISOCELL GN2 المميز بحجم 1/1.12.

أكدت شاومي مؤخراً على خططها للإعلان الرسمي عن الإصدارات المميزة من هواتفها الذكية Mi 11 Ultra و Mi 11 Pro في حدث يعقد في 29 من مارس، كما تشير التوقعات إلى أن شاومي ستقدم هاتف Mi 11 Lite أيضاً خلال الحدث.

واليوم يعود هاتف Mi 11 Ultra للأضواء في أحدث الإعلانات التشويقية التي نشرت من شاومي، حيث أكد الإعلان التشويقي على أن الهاتف يأتي بمستشعر سامسونج، ISOCELL GN2 المميز بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/1.12، مع حجم بيكسل 1.4 µm، ودعم تقنية دمج 4 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر.

كما يأتي المستشعر بنظام التركيز التلقائي للبيكسل Dual Pixel Pro، والذي يدعم تركيز تلقائي أكثر سرعة ودقة، أيضاً يدعم المستشعر تسجيل فيديو بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية.

من جانب أخر أشارت التسريبات إلى أن هاتف Mi 11 Pro يأتي بمستشعر periscope بدقة 48 ميجا بيكسل، بميزة التكبير البصري حتى 5 مرات، والتكبير الرقمي حتى 120 مرة، كما يضم الهاتف مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.

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