تكنولوجيا: لينوفو تحدد يوم 8 من أبريل للإعلان الرسمي عن هاتف Lenovo Legion 2 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة لينوفو يوم 8 من شهر أبريل للإعلان الرسمي عن إصدارها الجديد من الهواتف المخصصة للألعاب Lenovo Legion 2 Pro.

تستعد شركة لينوفو لإطلاق إصدار جديد من الهواتف المخصصة للألعاب بعنوان Legion 2 Pro، والذي ينضم قريباً لكلاً من هواتف nubia Red Magic 6 من ZTE وهواتف شاومي Black Shark 4 إلى جانب ROG Phone 5 من Asus.

ولقد نشرت لينوفو إعلانها التشويقي اليوم على منصة Weibo لتؤكد على موعد الحدث المرتقب في شهر أبريل، حيث كشف الإعلان التشويقي عن عبارة تؤكد على أن هاتف Legion 2 Pro يأتي بميزة جديدة تغيب عن الإصدارات المنافسة من هواتف الألعاب.

من جانب أخر أكد إعلان تشويقي سابق على أن الهاتف يأتي بنظام تبريد turbo مزدوج يتضمن اثنان من المراوح، وهي من المواضفات التي تقدم للمرة الأولى بالفعل في هواتف الألعاب.

أيضاً من المتوقع أن ينطلق هاتف Legion 2 Pro برقاقة معالج Snapdragon 888 وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، كما أشارت التسريبات إلى أن الهاتف يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 110W، كما ينطلق الهاتف باثنان من منافذ USB، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف بكاميرة مزدوجة في الجهة الخلفية.

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