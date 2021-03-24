شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: سبيس إكس ستهبط بصواريخ ستارشيب على المريخ قبل عام 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رجل الأعمال الملياردير التقني إيلون ماسك، إن شركة سبيس إكس التي يقودها ستنزل صواريخ ستارشيب على المريخ قبل عام 2030 وفقا لما نقلته رويترز.

كانت شركة الفضاء الخاصة قد جمعت حوالى 850 مليون دولار من تمويل الأسهم في فبراير حتى عندما انفجر نموذج أولي لصاروخها Starship أثناء محاولة هبوط بعد إطلاق اختبار على ارتفاعات عالية.

كان النموذج الأولي SN9 نموذجًا اختباريًا للصاروخ الثقيل الذي طورته شركة سبيس إكس لنقل البشر و100 طن من البضائع في مهمات مستقبلية إلى القمر والمريخ.