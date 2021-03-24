تكنولوجيا: "جوجل" توقع اتفاقا مع ناشرين إيطاليين لتقديم محتوى إخبارى على News Showcase

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة جوجل، عملاق محركات البحث، اتفاقا مع عدد من الناشرين الإيطاليين لتقديم محتوى إخبارى من خلال News Showcase، وهى منصة جديدة تتيح الأخبار على موقع أخبار جوجل.

وذكر بيان صادر عن "جوجل"، أن الاتفاقية شملت عددًا من المنصات الإيطالية مثل RCS Mediagroup الإيطالية، التى تنشر صحيفة كوريرى ديلا سيرا Corriere della Sera اليومية، وكذلك صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت Gazzetta dello Sport اليومية الشهيرة.

وأضاف أن القراء يمكنهم الآن الوصول إلى الأخبار من 76 صحيفة وطنية ومحلية.