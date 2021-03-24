علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: "جوجل" توقع اتفاقا مع ناشرين إيطاليين لتقديم محتوى إخبارى على News Showcase

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القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة جوجل، عملاق محركات البحث، اتفاقا مع عدد من الناشرين الإيطاليين لتقديم محتوى إخبارى من خلال News Showcase، وهى منصة جديدة تتيح الأخبار على موقع أخبار جوجل.

 

وذكر بيان صادر عن "جوجل"، أن الاتفاقية شملت عددًا من المنصات الإيطالية مثل RCS Mediagroup الإيطالية، التى تنشر صحيفة كوريرى ديلا سيرا Corriere della Sera اليومية، وكذلك صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت Gazzetta dello Sport اليومية الشهيرة.

 

وأضاف أن القراء يمكنهم الآن الوصول إلى الأخبار من 76 صحيفة وطنية ومحلية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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