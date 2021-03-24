شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تخطيط أول حى مطبوع ثلاثي الأبعاد ويضم منازل صديقة للبيئة بكاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستصبح ولاية كاليفورنيا مكانا لأول حي مطبوع ثلاثي الأبعاد في العالم، والذي سيضم 15 منزلاً صديقًا للبيئة بدءًا من 595000 دولار، وتم التخطيط للمشروع الذي تبلغ تكلفته 15 مليون دولار في رانشو ميراج في وادي كواتشيلا، وهو تعاون مع مجموعة Palari and Mighty Buildings العقارية، والتي تتوقع الانتهاء من الحي العام المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستستخدم Mighty Buildings الروبوتات والأتمتة الخاصة بها لبناء المنازل، والتي تقول الشركة إنه يمكن أداء عملها بنسبة 95% أقل من ساعات العمل المعتادة و 10 مرات أقل من النفايات.



حى مطبوع ثلاثى الابعاد

ويمكن للمقيمين في السكن المستقبلي الانتقال إلى منزل من طابق واحد مع ثلاث غرف نوم وحمامين أو وحدة أصغر مع غرفتي نوم وحمام واحد، كما تم التخطيط للبناء لتغطية قطعة أرض مساحتها خمسة أفدنة.

قال أليكسي دوبوف، المؤسس المشارك ومدير العمليات في Mighty Buildings: "سيكون هذا أول تحقيق على الأرض لرؤيتنا لمستقبل الإسكان، والتي يمكن نشرها بسرعة وبتكلفة معقولة ومستدامة وقادرة على زيادة المناطق المحيطة مجتمعات ذات ديناميكية إيجابية".

وسيحتوي كل منزل على جدران حجرية خارجية ونوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، جنبًا إلى جنب مع الهندسة المعمارية الحديثة في منتصف القرن.

كما أن المسكن الرئيسي 1450 قدم مربع، ويتكون من ثلاث غرف نوم وحمامين ومقر ثانوي من 700 قدم مربع يضم غرفتي نوم وحمام واحد.

وستشتمل كلتا الوحدتين على فناء خلفي كبير مع حوض سباحة وسطح، إلى جانب إطلالات على الجبال المحيطة مع مساحة كبيرة للاسترخاء.

وتقول Might Buildings، ومقرها في أوكلاند بكاليفورنيا، إنها تستطيع تصنيع وحدة استوديو بمساحة 350 قدمًا مربعة في أقل من 24 ساعة، مما يشير إلى أن الوحدات الأكبر ستكتمل في أقل من خمسة أيام والمنازل الأصغر في أقل من يومين.

كما سيتم توفير جميع احتياجات الطاقة من الطاقة الشمسية، مع بطاريات Tesla Powerwall الاختيارية وشواحن EV للحصول على تجربة سيارة كهربائية متكاملة تمامًا في المنزل.