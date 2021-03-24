تكنولوجيا: Huami تطلق ساعة Amazfit T-Rex Pro للأسواق العالمية بمقاومة أعلى للماء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Huami عن إطلاق ساعة Amazfit T-Rex Pro الذكية للأسواق العالمية، حيث تقدم هذا الإصدار بمقاومة أعلى للماء عند 10ATM، مع تحسينات في رصد معدل ضربات القلب.

تتميز ساعة Amazfit T-Rex Pro الذكية بمستشعر BioTracker 2 PPG الضوئي الجديد الذي يدعم رصد معدل ضربات القلب بدقة أعلى، بينما تتوافق المواصفات الأخرى في الساعة الذكية مع الإصدار الأصلي T-Rex.

وتضم ساعة Amazfit T-Rex Pro الذكية شاشة AMOLED بحجم 1.3 إنش، ودقة عرض 360 في 360 بيكسل، كما تأتي بميزة always-on، أيضاً صممت حافظة الساعة الذكية من البولي كربونات، بينما تأتي الأزرار بتصميم معدني، وتتميز سوارة المعصم من السيليكون الناعم.

كما تأتي الساعة الذكية بمعايير MIL-STD-810 للمقاومة، وتتضمن نظام GPS مدمج، أيضاً تتميز بقياسات 47.7 في 47.7 في 13.5مم، ووزن 59 جرام.

وتدعم ساعة T-Rex Pro قياس نسبة الأكسجين في الدم مع مستشعر SpO2، كما تدعم تتبع حالة المستخدم أثناء النوم، وتتبع نشاط المستخدم في 100 نمط رياضي، أيضاً تتميز الساعة الذكية بتصميم قوي مع مقاومة أعلى للماء.

أيضاً تضم الساعة الذكية بطارية بقدرة 390 mAh، والتي تدعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى 18 يوم، كما تنطلق الساعة الذكية بنظام تشغيل Zepp RTOS، مع دعم إظهار الإشعارات، والتحكم في تشغيل الموسيقى، والتنبيهات، ومن المقرر أن تتوفر الساعة الذكية بسعر 180 دولار بألوان الأسود، الأزرق وأيضاً الرمادي.

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