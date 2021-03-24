انت الان تتابع خبر بمبلغ باهظ .. بيع أول تغريدة لمؤسس تويتر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونُشرت التغريدة، التي تقول "فقط أجهز حسابي على تويتر"، لأول مرة في 21 آذار عام 2006، وباعها السيد دورسي في مزاد علني للأعمال الخيرية.وشبَّه المشتري، وهو ر جل الإعمال "سينا إستافي" الذي يتخذ من ماليزيا مقراً له، الصفقة بشراء لوحة الموناليزا.وتم شراء التغريدة باستخدام العملة المشفرة الاثير، وهي منافسة لعملة البيتكوين و"إن إف تي" هو أسلوب تشفير عبر الرموز غير القابلة للاستبدال، وهو بمثابة شهادة رقمية فريدة تنص على من يمتلك صورة أو مقطع فيديو، أو أي شكل آخر من الوسائط عبر الإنترنت.وأصبحت "إن إف تي" تحظى بشعبية كبيرة هذا العام، مع بيع الأعمال الفنية الرقمية باهظة الثمن أيضًا بهذه الطريقة.

وقال دورسي إنه سيحول العائدات إلى عملة بيتكوين الإليكترونية، ثم يتبرع بها إلى صندوق خيري يخدم قارة أفريقيا.



وكتب إستافي على تويتر: "هذه ليست مجرد تغريدة. أعتقد أنه بعد سنوات سوف يدرك الناس القيمة الحقيقية لهذه التغريدة، مثل لوحة الموناليزا".

وستبقى التغريدة متاحة للجمهور على تويتر حتى بعد بيعها بالمزاد العلني.

وبصفته المشتري، سيحصل إستافي على شهادة موقعة رقميا ومتحقق منها من قبل السيد دورسي ، بالإضافة إلى البيانات الوصفية للتغريدة الأصلية. وستتضمن البيانات معلومات مثل وقت نشر التغريدة ومحتوياتها النصية.

ويتوقع خبراء وسائل التواصل الاجتماعي أن يصبح بيع التغريدات، وغيرها من المنشورات عبر الإنترنت، أكثر شعبية في المستقبل.