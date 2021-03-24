شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل استخدام نموذج التنبؤ العالمى بالأعاصير والعواصف قبل أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستخدم وكالة National Weather Service الأمريكية حاليا، نموذج الطقس لنظام التنبؤ العالمي (GFS) الخاص بها للتنبؤ بشكل أفضل بالظواهر الجوية الشديدة مثل الأعاصير والعواصف الثلجية والأمطار الغزيرة، فضلاً عن الطقس اليومي قبل أسبوعين، حيث صممت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) النظام الذي تمت ترقيته، والذي يمكنه اللحاق بنموذج الطقس الأوروبي الذي يعتبره العديد من الخبراء متفوقًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يُعرف النموذج باسم الإصدار 16.0، وهو يتضمن نموذج الموجة العالمية الذي يمد توقعات الموجة من 10 أيام إلى 16 يومًا، إلى جانب القدرة على التقاط الغلاف الجوي حتى ارتفاع 50 ميلاً.

تقول الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، إنها ستؤدي إلى تنبؤات أفضل عن الأعاصير والأحداث المتطرفة الأخرى، وأمواج المحيطات وأنظمة الطقس في أعالي الغلاف الجوي.

قال فيجاي تالابراجادا، رئيس النمذجة في مركز النمذجة البيئية بالوكالة، إن النموذج الجديد كان أفضل بكثير في التنبؤ بالعاصفة الثلجية الضخمة في كولورادو في وقت سابق من هذا الشهر، حيث حصل على وقت وصول العاصفة وكميات الثلج بدقة أكبر بكثير من النسخة القديمة.

ويقول خبراء الأرصاد، إن هذا النموذج الجديد لا يتنبأ بمزيد من الأمطار والثلوج أكثر مما يصل بالفعل، حيث أظهرت الدراسات الداخلية أيضًا أن النموذج الجديد كان أكثر دقة بشكل عام في وقت مبكر من هطول الأمطار في الجنوب الشرقي في فبراير 2020، وإعصار دوريان في عام 2019 وإعصار مايكل في عام 2018.

كما أنه بعد تحديثه أكثر، سيسمح هذا الجهد للنموذج باستيعاب المزيد من البيانات من الأقمار الصناعية المستقرة بالنسبة إلى الأرض والأقمار التي تدور في مدار قطبي، بالإضافة إلى عمليات رصد الرياح ودرجة الحرارة والرطوبة على مستوى الطيران من الطائرات.