تكنولوجيا: وان بلس تقدم ساعتها الذكية OnePlus Watch بسعر يبدأ من 159 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة وان بلس عن إصداراها الأول من الساعات الذكية OnePlus Watch خلال حدث إطلاق سلسلة OnePlus 9، ولقد كُشِف عن مميزات الساعة الذكية التي تنطلق بحجم شاشة 1.4 إنش، وسعر يبدأ من 159 دولار.

تقدم وان بلس ساعة OnePlus Watch الذكية بشاشة OLED مميزة بحجم 1.39 إنش، وكثافة عرض 326 بيكسل لكل إنش، كما تأتي الساعة الذكية بقياس واحد فقط 46مم، مع زجاج sapphire للحماية، أيضاً يضم الجانب الأيمن اثنان من الأزرار.

وتدعم OnePlus Watch تتبع نشاط المستخدم في عدد 110 نمط رياضي، على أن تتضمن الأنشطة الرياضية السباحة، حيث تدعم الساعة الذكية 5ATM ومعايير IP68 لمقاومة الماء والغبار.

كما تأتي الساعة الذكية بميزة رصد معدل ضربات القلب، وتضم Wi-Fi مدمج، والبلوتوث مع نظام GPS، أيضاً تتميز الساعة الذكية بذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 4 جيجا بايت، كما تأتي الساعة الذكية بواجهة وان بلس Watch OS، وتدعم المستخدم في تلقي الإشعارات، وإستقبال المكالمات والتحكم في تشغيل الموسيقى.

وتستمر OnePlus Watch بعمر شحن يصل إلى أسبوعين في الإستخدام المتوسط، كما تدعم الساعة الذكية تقنية Warp للشحن، حيث يمكن شحن الساعة الذكية بشكل كامل خلال 20 دقيقة، ومن المقرر أن تبدأ وان بلس في إطلاق OnePlus Watch للبيع في 14 من أبريل بسعر يبدأ من 159 دولار.

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